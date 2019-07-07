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Brezilyalı öncü müzisyen Joao Gilberto hayatını kaybetti

zeynep.ok zeynep.ok
YAŞAM  | 07.07.2019 10:58 | Son Güncelleme

Brezilya'da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan "bossa nova" müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata veda etti. Magazin

Brezilyalı öncü müzisyen Joao Gilberto hayatını kaybetti

Brezilya’da samba ve caz müzik türlerinin sentezini yaratan “bossa nova” müziğinin ilk icracılarından, ünlü müzisyen Joao Gilberto, 88 yaşında hayata veda etti. Müzisyenin oğlu Joao Marcelo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya müziğinin efsane ismi Gilberto’nun dün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

GRAMMY ÖDÜLÜ ALMIŞTI

1931 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde doğan Gilberto, genç yaşta göç ettiği Rio de Janeiro’da müzik çalışmalarına başladı. ABD’li caz sanatçılarının eserlerinden etkilenen Gilberto, 1960’lı yıllarda ABD’ye giderek, Brezilya’nın geleneksel samba ritimlerini çağdaş caz müziği kalıplarıyla harmanladığı albümler yaptı.

Gilberto, bu çalışmalarıyla daha sonraları Portekizce’de “yeni eğilim” anlamına gelen “bossa nova” adıyla anılacak popüler müzik türünün ilk icracılarından biri oldu. Ünlü şarkıcının eserleri, sonraki dönemde bu türe ilgi duyan birçok sanatçıyı da etkiledi. Eserleri ABD’de 2 Grammy Ödülü’ ile onurlandırılan öncü müzisyen, Amerikan caz dergisi “DownBeat” tarafından tüm zamanların en iyi 75 gitaristi ve 5 caz sanatçısı arasında gösterilmişti.
(AA)

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Joao Gilberto Joao Gilberto öldü

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