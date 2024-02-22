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Brezilyalı yıldız Dani Alves cinsel saldırı suçundan hapis cezası aldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2024 12:35 | Son Güncelleme:
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Gittiği gece kulübünde genç bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan Brezilyalı Dani Alves, dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İspanya'nın Barselona kentinde bir eğlence merkezinin tuvaletinde bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen eski futbolcu Daniel Alves da Silva'nın (Dani Alves) davası sona erdi.

Eski Barcelonalı yıldız dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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NE OLMUŞTU?

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış, ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini üç kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak'ta Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti

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