Brian Corrigan ile PUBG Season 7 Ranked Mode üzerine röportaj

Yeni silahlar oyundaki dengeyi nasıl etkileyecek, ve onları bu aşamada eklemenin ardında yatan düşünce neydi?

PUBG’de başarılı olmak bir dizi beceri gerektiriyor. Bir tarafta oyuncuların adaptasyon yeteneği ve mavi alan, hava gibi sürekli değişen koşullar altında gösterdikleri performans var. Diğer tarafta ise en iyi oyuncuların haritadaki konumlar, ekipman ve diğer faktörler hususunda sahip olduğu ciddi bir bilgi birikimi mevcut. Son olarak ise gerçekten üst düzey oyuncuların kaynak yönetimi ve silah kullanımında usta olduklarını biliyoruz. Yeni silahların eklenmesi, bahsettiğimiz son aşamaya dahil olmakla birlikte tüm bu konuları sezon boyunca geliştirmeye çalışıyoruz.

Neden Hayatta Kalma Unvanına “veda ediyoruz”? Bu kalıcı bir karar mı?

Hayatta Kalma Unvanı aslında üstü kapalı bir dereceli sistemdi. Amaç bazında bir karmaşa içerisindeydi ve zaman içerisinde bu sistemin yerine oyunu taşıdığımız yönde daha uyumlu olan iki sistem onun yerini aldı, bunlar da Ustalık sistemi ile yeni Dereceli sistem. Halihazırda bu sistemi geri getirme düşüncemiz yok, ama tüm oyuncuların geriye dönük olarak Hayatta Kalma Unvanı performanslarını kariyer profillerinin bir parçası olarak muhafaza ettik.

Dereceli modu oyunda kalıcı mı olacak, yoksa bir süre sonra kaldırılacak mı?

Herhangi bir şeyin kalıcılığı konusunda yorum yapmaktan açıkçası çekiniyorum, ancak Dereceli Modu tasarladığımızda bunu toplulukla beraber öngörülebilir gelecekte sezon sezon geliştirmeyi planlayarak yaptık. Dereceli maçlar Espor programının kritik bir parçası ve tüm firma bunu ortaya çıkarabilmek için çalıştık. Oyuncuların bu konudaki algısı bizi heyecanlandırıyor.

Oyuna yeni modlar ekleme düşünceniz var mı?

Her zaman, ve geliştirme aşamasında da bazı heyecan verici şeyler var. Şu anki zorluk, eşleştirme havuzlarında parçalanma yaratmadan bunu gerçekleştirebilmekte.

Botlar neden oyuna dahil edildi? Bunun ardında yatan düşünce neydi?

Botlar yeni oyuncuları desteklemek için oyuna kondu, aynı zamanda normal mod ile Dereceli Mod arasındaki farkı güçlendirmek de bunun bir parçası. Bazı oyuncular için tartışmalı bir karar olsa da diğer oyuncular bundan memnun görünüyor. PVP ve PVE dengesini oturtmak için yapmamız gereken çok iş var, ayrıca PVE sisteminin tüm oyuncu seviyeleri için doğru zorluğu sağlaması için de çalışmamız gerekiyor.

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