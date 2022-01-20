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Bridgerton 2. sezondan ilk fotoğraflar yayınlandı! Bridgerton yeni sezon ne zaman başlıyor?

20.01.2022 02:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Bridgerton 2. sezonuyla 25 Mart'ta tüm dünyada aynı anda yayına girecek. Netflix, Bridgerton dizisinin 2. sezonundan görselleri de paylaştı. Bridgerton’ın ikinci sezonu, nüfuz sahibi Bridgerton ailesindeki kardeşlerin en büyüğü Lord Anthony Bridgerton’ın (Jonathan Bailey) yaşadıklarını konu alıyor.

Bridgerton 2. sezondan ilk fotoğraflar yayınlandı! Bridgerton yeni sezon ne zaman başlıyor?

Yeni sezonu merakla beklenen Bridgerton dizisi 25 Mart’ta Netflix'te seyirci karşısına çıkacak. 3. ve 4. sezon onayını şimdiden alan, ilk sezonuyla Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birisi olmayı başaran Bridgerton, Julia Quinn'in kaleme aldığı 8 kitaplık roman serisinden uyarlanıyor.

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BRIDGERTON YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Anthony Bridgerton, kendine yakışan bir evlilik yaparak ailesini onurlandırmak istiyor. Naiplik dönemi Londrası'ndaki rekabetçi evlilik ortamına ilk kez giren Kate (Simone Ashley) ve kız kardeşi Edwina Sharma'nın (Charithra Chandran) Hindistan'dan dönüşü ise bu arayışı kolaylaştırıyor.

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Anthony Edwina ile ilgilenmeye başladığında Kate, onun asıl niyetinin gerçek aşkı bulmak olmadığını anlıyor ve bu birlikteliğin önüne geçmek için elinden geleni yapıyor.

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Ancak bu süreç, Kate ve Anthony’nin yakınlaşmasına sebep oluyor ve ilişkileri daha karmaşık bir noktaya sürükleniyor.

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En derin sırrını yakınlarından saklayan Penelope (Nicola Coughlan), şehirdeki varlığını sürdürmeye devam ederken, Featherington Ailesi ise yeni varislerinin aralarına katılmasını bekliyor.

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BRIDGERTON OYUNCU KADROSU

Jonathan Bailey'e başrolde Simone Ashley ve Charithra Chandran eşlik ediyor. Kadroda Adjoa Andoh, Lorraine Ashbourne, Harriet Cains, Bessie Carter, Shelley Conn, Nicola Coughlan, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Martins Imhangbe, Claudia Jessie, Calam Lynch, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Rupert Young ve Julie Andrews da yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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