Bridgerton'ın yıldız ismi Ruby Barker'dan şoke eden paylaşım! "Şu anda akıl hastanesindeyim"

Netflix'te yayınlanan Bridgerton adlı dizide canlandırdığı karakterle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Ruby Barker, dünden bu yana Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gündemde. Barker, 230 binin üzerindeki takipçisine seslendi ve ruh sağlığındaki sorunlar nedeniyle tedavi gördüğünü açıkladı. Genç oyuncu şunları söyledi: "Herkese karşı dürüst olmak istiyorum. Bir süredir bir mücadele içindeyim. Şu anda hastanedeyim, yakında taburcu olacağım. Ve umarım ki hayatıma devam edeceğim."

'BENİM İÇİN HER HAFTA RUH SAĞLIĞI HAFTASI'

İngiltere'de 9 Mayıs ile 15 Mayıs arasında gerçekleşe Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'na da gönderme yapan Ruby Barker, Instagram takipçileriyle paylaştığı videosuna bir mesaj eşliğinde sayfasında yer verdi. Genç oyuncu "Benim için her hafta, ruh sağlığı haftası. Bir süredir takipçilerime karşı tamamen dürüst olmadığımı hissediyorum. Şimdi tamamen şeffaf olma zamanı. Bridgerton dizisinde rol aldığımdan bu yana bir mücadele içindeyim. Beni desteklediğiniz ve sevginiz için teşekkür ederim" diye yazdı. Sonra da videosunda durumu ayrıntılı bir biçimde anlattı. Fakat Barker, sorununun ne olduğunu tam olarak açıklamadı.

'BAŞKALARINA CESARET VERMEK İSTİYORUM'

Barker, bu paylaşımı yapma sebebini de "Başkalarına cesaret vermek istiyorum" diyerek ifade etti. Sonra da şunları söyledi: "Eger siz de bir mücadele içindeyseniz, lütfen kendinize bir iyilik yapın. Kendinize fazla yüklenmeyi bırakın, bir mola verin. İnsanlar bana sürekli 'kendime fazla yüklenmememi" söylerdi ve ben bunun gerçekten ne anlama geldiğini bilmezdim."

'DÜNYANIN YÜKÜNÜ SIRTIMDA TAŞIYORDUM'

Bridgerton dizisinde Marina Thompson (Lady Marina Crane) rolüyle dikkat çeken Ruby Barker, 'içinde biriken travma yüzünden' yardım almadan önce kendisini 'öfke dolu, sinirli ve kızgın' hissettiğini söyledi. Sonra da şunları ekledi: "Bütün dünyanın yükünü sırtımda taşıyordum."

'HAYATTA KALMAK İSTİYORUM VE HAYATTA KALACAĞIM'

Genç oyuncu takipçilerine seslendiği videosunda iyi bir hayata ve iyi bir kariyere sahip olmak için sabırsızlandığını söyledi. "Hayatta kalmak istiyorum. Hayatta kalacağım. Siz de öyle" dedi. Barker, rol aldığı dizinin yapımcılarına da kendisine destek oldukları ve bir anlamda hayatını kurtardıkları için teşekkür etti.

