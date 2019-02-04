Cumhurbaşkanı Macron'un eşinin pahalı ayakkabıları ödünç çıktı!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 04.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron'un 725 euro değerindeki spor ayakkabısı vatandaşlar tarafından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulunca First Lady’nin yakınları, ayakkabının “ödünç” olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Macron'un eşinin pahalı ayakkabıları ödünç çıktı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Mısır ziyaretinde eşi Brigitte Macron tarafından giyilen Louis Vuitton marka olan ve 725 euro değerinde olduğu öğrenilen spor ayakkabılar vatandaşların gözünden kaçmamıştı.

9052784-6637963-image-m-51_1548619529843

Fransa’da vatandaşların alım gücünün çok düşük olmasından şikayet ettiği ve gösteriler yaptığı bir dönemde First Lady’nin pahalı ayakkabılar ile Mısır gezisi Fransızların tepkisini çekmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi Brigitte Macron’un yakınları ulaştığını iddia ederek, yakınlarının, First Lady’nin hiçbir kıyafetinin kendisine ait olmadığını, Cumhurbaşkanlık Sarayınca bedava kıyafet sistemi geliştirildiğini ve Fransız tasarımcıların tanıtım amacı ile Brigitte Macron’a tasarımlarını ödünç gönderdiklerini söyledi.

9052792-6637963-image-m-49_1548619515484

Konu ile haber yapan Daily Mail ise Brigitte Macron’un giydiği ve 725 euro değerinde olan spor ayakkabının satışa sunulan bir model olmadığının ve aynı markanın benzerleri modellerin 580 ile 620 euro arası satıldığının altını çizdi.


PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
ABD'de bir ilk: 'Ponpon erkekler'ABD'de bir ilk: 'Ponpon erkekler'
Koçla iddialaşan ilginç adam!Koçla iddialaşan ilginç adam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brigitte macron spor ayakkabı emmanuelle macron

En Çok Okunan Trend Haberler

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Resmen açıklandı! Kapanıyor... İşte yapmanız gerekenler!

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Osmanlı torunu Latin Amerika ülkesinin devlet başkanı oluyor

Yatak performansıyla olay oldu

Yatak performansıyla olay oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Selden sonra ortaya çıktılar!

Selden sonra ortaya çıktılar!

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

İngiltere'de müzede bindiği yanlış asansör 'Türkiye'ye çıkardı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
nekadar ayıp yaa koskoca cumhurun eşi 725 euroluk ayakkabı giymiş ne varki bunda :) )seninki neki ablam devede kulak bizimkiler 700.000-tl lik saat takıyolar bizim millette tık yok ...
bizimkiler 10000 dolarlık çanta taşıyorlar,750 bin liralık saat hediye alıyor haber olmuyor,kadın 725 euroluk ayakkabı giymiş haber olmuş, bu Fransa hakkaten gerici, bağnaz bir ülke olmuş, bi dahada gitmem.
cidden 700 küsür euro'ya pahalı mı demişler? kadın fransa'nın first lady'si.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ziyaretçilerden böyle yemek istedi

Ziyaretçilerden böyle istedi!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

ABD'de bir ilk: 'Ponpon erkekler'

ABD'de bir ilk: 'Ponpon erkekler'

Koçla iddialaşan adamın ilginç görüntüsü

Koçla iddialaşan ilginç adam!

Tüm vücudu dövmelerle kaplı çılgın öğretmen!

Tüm vücudu dövmelerle kaplı çılgın!

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkanlar şoke etti!

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkanlar şoke etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.