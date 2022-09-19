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Britney Spears 13 yıl önceki müstehcen dergi kapağıyla muhafazakar kapakları kıyasladı

19.09.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasının vasiliğinden kurtulduktan sonra sık sık adından söz ettiren 2000'lerin pop yıldızı Britney Spears, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu defa 13 yıl önce verdiği müstehcen pozlarla dergi kapağına çıkan Britney Spears, babasının vesayeti altında çıktığı dergi kapaklarını paylaşarak aradaki farka dikkat çekti.

Britney Spears 13 yıl önceki müstehcen dergi kapağıyla muhafazakar kapakları kıyasladı

Babasının vasiliğinden uzun süre devam eden mahkeme kararıyla kurtulduktan sonra sık sık adından söz ettiren 2000'lerin pop yıldızı Britney Spear'i çocukları çıplak pozları yüzünden anneleriyle görüşmeyi kesmişti. Şarkıcının 15 yaşındaki oğlu son olarak açıklama yaparak annesi için üzüldüğünü söylemişti. Spears kim ne derse desin geri adım atmadı ve erotik paylaşımlarına devam ediyor.

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Son olarak 13 yıl arayla çıktığı dergilerin kapaklarını paylaşan Spears, aradaki muhafazakarlaşmaya da vurdu yaptı.

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Düzenli olarak neredeyse çıplak fotoğraflarını yayınlayan 40 yaşındaki iki çocuk annesi, 2000'lerin başlarında Rolling Stone ve FHM gibi dergiler için verdiği erotik pozlarla kapak olmuştu.

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2010'larda ise Britney, ayrı yaşadığı babası Jamie Spears'ın kontrolü altındayken Marie Claire ve Lucky Magazine için daha muhafazakar pozlar veriyordu.
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Spears, paylaşımıyla soyunmasının yeni olmadığını sadece kendisi hakkında söz hakkı olmadığı dönemlerde daha muhafazakar olduğunu vurguladı.

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Britney Spears
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