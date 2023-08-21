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  4. Britney Spears önce çıplak poz verdi ardından boşanma partisi yaptı! Şoke eden anlar

Britney Spears önce çıplak poz verdi ardından boşanma partisi yaptı! Şoke eden anlar

21.08.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce iki kez evlenip boşanan ABD'li pop yıldızı Britney Spears 14 ay önce nikâh masasına oturduğu model ve oyuncu Sam Asghari ile de ayrılık kararı aldı. Hakkında ihanet iddiaları sürerken Spears önce yataktan çıplak pozunu paylaştı ardından ise resmen boşanma partisi verdi.

Britney Spears ile Sam Asghari, yaklaşık beş yıl aşk yaşadıktan sonra geçtiğimiz haziran ayında şarkıcının California'daki evinde gerçekleşen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti.

Ancak evlilik 14 ay sürebildi ve Sam Asghari hem darp hem de ihanet suçlamasıyla evi terk etti. Sam Asghari, eşinin kendisini aldattığı söylentileri üzerine 41 yaşındaki şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu.

"Herkesin bildiği gibi, Sam ve ben artık birlikte değiliz… 6 yıl için uzun bir süre, bu yüzden biraz şoke oldum" diyen şarkıcı şoke eden paylaşımlarda bulundu. Önce yataktan çıplak anlarını paylaşan Spears hayranlarını korkuttu.

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Durumunun pek 'sağlıklı' olduğu düşünülmezken şarkıcı üstüne adeta boşanma partisi verdi.

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Altı 'favori erkeğini' evine davet ederek kendisine çılgın bir boşanma partisi veren şarkıcı bir erkeğin bacağını dizinden kalçasına kadar yalamaya çalıştığı video görüntüleri de paylaşarak şoke etti.

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Klip daha sonra aniden Britney'nin havuz kenarında beş gömleksiz erkek tarafından tutulduğu ve "Tamam harika!" diye bağırdığı anda kesildi.

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