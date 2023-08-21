Canan Karatay'dan tartışma yaratacak sözler! 'Söyleyeceğim kızsınlar' diyerek uyardı!

Sağlıklı beslenme ve kalp sağlığıyla ilgili verdiği tavsiyelerle adından sıkça söz ettiren iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, bu defa veganlara yönelik açıklamalarıyla gündem oldu.

Sözcü Tv'de İyilik Sağlık programında soruları cevaplayan Prof. Dr. Canan Karatay vegan beslenenleri kızdıracak açıklamalara imza attı. Veganlığın beyni çalıştırmadığını söyleyen Karatay, "Vegan beslenme hastalıktır" dedi.

Karatay, "Vegan beslenme hastalıktır efendim. İnsan topluluğunun beyni işlemesin diye bir programdır, bitti. Bir kere kansızlar sık sık hastalanırlar, halsizler ve de beyinleri çalışmazlar. Veganlık bir kere hastalığı davet etmektir. Proteinsiz hayat olur mu? Sık sık hastalanır beyaz suratla dolaşırlar." diyerek veganlığın yol açabileceği hastalıkları anlattı.

'SÖYLEYECEĞİM KIZSINLAR'

Vejeteryanlara karşı olmadığınını dile getiren Karatay sözlerine şöyle devam etti:

"Vetejeryanlar yine hiç olmazsa hayvansal ürün yiyorlar. Yumurta, yağ, süt gibi ürünleri yiyorlar. Ama veganlar affedersiniz söyleyeceğim kızsınlar, fıttırmış. Bal bile yemiyorlar arı üretiyor diye. İnsan vücudunun yapısına karşı bir beslenme. Diyelim ki zürafa bir vegan. Otoburdur ama vücudunda beş midesi vardır. O mideden enzimlerden yağ üretir protein üretir. 1 ton 2 ton zürafayı düşünün protein dolu ve ot yiyor yalnız. Oysa insanlarda böyle bir şey var mı bir midesi var.

'VEGANLIK BİR HASTALIK'

Ama gençleri çocukları kandırıyorlar. Beş mideye karşı bir tek midemiz var o yüzden veganlık bir hastalık. Vücudumuz bunu ayarlayamaz. Biz hem etoburuz hem otoburuz."

