İster sporda ister alışverişte kullanın! Adidas çantada 1062 TL indirim

Alışveriş yaparken, işe, okula giderken, seyahat ederken veya günlük aktivitelerinizi yaparken ihtiyaç duyduğumuz eşyaları kolaylıkla taşımamızı sağlayacak bir çanta ile karşınızdayız: Adidas SW L Bucket Bag Shoulder Çanta! Kısa süreliğine %69 indirimle satışta olan bu çanta, hoş tasarımı ve kaliteli materyali ile kullanıcılarından tam not alıyor. Siz de çantalarınız arasına bir yenisini eklemek istiyorsanız Adidas'ın kalitesini ve spor tarzını yansıtan bu çantaya bir şans vermelisiniz!

Adidas SW L Bucket Bag Shoulder Çanta

Ürün özellikleri

Boyutlar: 15 cm x 17,5 cm x 25 cm.

6,5 litre hacme sahip.

%80 geri dönüştürülmüş polyester ve %20 pamuklu bezayağı dokuma malzemeden üretilmiştir.

Bağcıklı kapatma detayına sahiptir.

Yan kısmında fermuarlı gizli bölmesi bulunur.

Ayarlanabilir askısı sayesinde rahat kullanım sunar.

Hem spor yaparken hem de günlük aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Spor salonunda kullanabileceğim sevimli bir çanta arıyordum. Sevdim çünkü şişe, havlu ve aksesuarlar tam olarak sığıyor."

"Adidas kalitesi. Çok tarz bir çanta ve kaliteli."

Bu içerik 21 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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