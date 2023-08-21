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İster sporda ister alışverişte kullanın! Adidas çantada 1062 TL indirim

21.08.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spora giderken, alışverişe çıkarken ya da arkadaş buluşmasına giderken kullanmak üzere spor görünümlü bir çanta arıyorsanız doğru yerdesiniz. Spor giyimde kalitesiyle öne çıkan, dünya çapında tanınan Adidas'ın SW L Bucket Bag Shoulder Çanta modeli %69 indirimle satışta. Bu büyük fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar!

İster sporda ister alışverişte kullanın! Adidas çantada 1062 TL indirim

Alışveriş yaparken, işe, okula giderken, seyahat ederken veya günlük aktivitelerinizi yaparken ihtiyaç duyduğumuz eşyaları kolaylıkla taşımamızı sağlayacak bir çanta ile karşınızdayız: Adidas SW L Bucket Bag Shoulder Çanta! Kısa süreliğine %69 indirimle satışta olan bu çanta, hoş tasarımı ve kaliteli materyali ile kullanıcılarından tam not alıyor. Siz de çantalarınız arasına bir yenisini eklemek istiyorsanız Adidas'ın kalitesini ve spor tarzını yansıtan bu çantaya bir şans vermelisiniz!

Adidas SW L Bucket Bag Shoulder Çanta

Adsız tasarım - 2023-08-21T121544.360

Ürün özellikleri

  • Boyutlar: 15 cm x 17,5 cm x 25 cm.
  • 6,5 litre hacme sahip.
  • %80 geri dönüştürülmüş polyester ve %20 pamuklu bezayağı dokuma malzemeden üretilmiştir.
  • Bağcıklı kapatma detayına sahiptir.
  • Yan kısmında fermuarlı gizli bölmesi bulunur.
  • Ayarlanabilir askısı sayesinde rahat kullanım sunar.
  • Hem spor yaparken hem de günlük aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Spor salonunda kullanabileceğim sevimli bir çanta arıyordum. Sevdim çünkü şişe, havlu ve aksesuarlar tam olarak sığıyor."

  • "Adidas kalitesi. Çok tarz bir çanta ve kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 21 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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adidas çanta

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