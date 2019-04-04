Britney Spears'ten kötü haber geldi

Grammy ödüllü şarkıcı Britney Spears'ın geçtiğimiz hafta ABD'de bir rehabilitasyon merkezine yattığı ve 30 gün süre boyunca tedavi göreceği ortaya çıktı.

37 yaşındaki şarkıcının yakın bir arkadaşı, "Britney babasının hastalığı sebebiyle zor günler geçiriyor. Şu sıralar yalnızca kendisine odaklanması gerekiyor" dedi.

Spears'ın babasının geçtiğimiz haftalarda ameliyat geçirdiği ve ölümün eşiğinden döndüğünü belirten yakın arkadaşı, ünlü şarkıcının babası ile olan bağının son derece kuvvetli olduğunu ve bu sebeple üzüntülü olduğunu belirtti.

Rehabilitasyon merkezinde bir süre tedavi görecek olan Spears için arkadaşı, endişelenecek bir durum olmadığını ve ünlü şarkıcının yalnızca biraz zamana ihtiyacı olduğunu ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Öte yandan bu gelişme ile beraber Spears'ın Instagram hesabında paylaştığı "Kendinize özen göstermeyi sevin. Zihninize. Bedeninize. Ruhunuza. Hepimiz küçük bir 'ben zamanı' için kendimize zaman ayırmalıyız" notu dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz ocak ayında Britney Spears'ın Las Vegas'taki evinde olan ikametini babasının sağlık sorunlaır sebebiyle iptal ettiği haberleri basına yansımıştı.