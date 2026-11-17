Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynayan bir kız çocuğu, ölümden döndü. Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisinde dört kız çocuğunun körebe oynadığı sırada Ö.M. isimli çocuk, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak aşağıdaki üzüm bağına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Üzüm bağına düşmesi sayesinde daha ağır sonuçların önüne geçilen olayın yaşandığı anlar ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynarken yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düşen kız çocuğu yaralandı. Çocuğun üzüm bağı üzerine düşmesi faciayı önlerken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜZÜM BAĞI FACİAYI ÖNLEDİ

Edinilen bilgiye göre, olay Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi mevkisindeki yolda meydana geldi. Dört kız çocuğu kendi aralarında körebe oynadığı sırada Ö.M. isimli kız çocuğu, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarını aşarak üzüm bağına düştü.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanıkları, küçük kızın üzüm bağı üzerine düşmesinin büyük bir şans olduğunu belirterek, facianın eşiğinden dönüldüğünü ifade ettiler.

Öte yandan, küçük kızın körebe oynarken istinat duvarından düştüğü anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır