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Brom metal mi, ametal mi? Brom periyodik tabloda hangi gruptadır?

08.07.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brom elementi element tablosunun 4. periyodunun 17. grubunda yer alan bir elementtir. Brom elementinin atom numarası 35’tir. Brom elementinin kimyasal simgesi Br’dir. Brom elementinin ismi Yunancada “kötü koku” anlamına gelen bromos kelimesinden gelmektedir. Adının kaynağından da anlaşılacağı üzere keskin ve kötü bir kokusu olan brom, zehirlidir. Zehri bulunan Brom metal mi, ametal mi? Brom periyodik tabloda hangi gruptadır?

Carl Löwig Alman bir kimya öğrencisiydi. Carl Löwig evinin yakınlarında olan bir kaynak suyundan ayrıştırdığı brom elementini 1825 yılında hocasına gösterdi. Hocası ise daha fazlasını üretmesi gerektiğini söyledi. Carl Löwig çalışmalarına devam etti. Antoine-Jérôme Balard bromu ayrıştırmaya basardı ve kendi bulgularını 1826 senesinde Fransız Akademisi’nin dergisinde yayımlayarak bromun resmî kâşifi oldu.

Brom elementinin miktarı az da olsa tüm canlılarda bulunur. Gözler ile temas edildiğin de kaşıntı ve kızarıklık, boğaza kaçması durumunda ise öksürük ve cilde teması hâlinde ağrılı yaralara neden olabilir. Bromun kullanım alanlarında birisi de tarımdır. Tarımda kullanılan kimyasal maddelerde, boyalarda, böcek öldürücü ilaçlarda ve birtakım ilaçlarda kullanılan brom, çevreye verdiği zarardan ötürü kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar ile gündeme gelmektedir. Bununla beraber bromun gün geçtikçe yeni kullanım alanları bulunuyor. Bu kadar kullanım alanı bulunan brom metal mi, brom ametal mi, brom periyodik tabloda hangi gruptadır?

Brom Ametal mi?

Brom elementi periyodik sistemin 4. Periyodunun 17. grubunda yer alır. Atom numarası 35 olan bromun sembolü Br’dir ve brom ametaldir.

Ametaller metallerin aksine ısı ve elektriği iletmezler. Bunu yanı sıra ışığı yansıtmazlar ve ametaller kendi aralarındaki ortak özellikleri yok denecek kadar azdır.

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