Bronzluk takıntısı nedeniyle herkes onu siyahi sanıyor

Bronzlaşmayı çok seven Hannah Tittensor adlı genç kadın, yeni görünümünü Instagram’daki 44.200 takipçisiyle paylaştı. Bir takipçisinin sorusu üzerine Hannah, bel ölçüsünün 58 santim olduğunu söyledi. Takipçileri ise Hannah’ın görünüşüyle ilgili bir çok yorum bıraktı.

Hannah’ın dönüşümü sadece bronzlukla sınırlı değil, giyim tarzı da değişen genç kadının vücudunda dövmeleri de var. Kozmetik ürünlerinde hayal kırıklığına uğradığını söyleyen genç kadın, fiziksel görünümündeki değişiklik için enjeksiyon tercih ediyor. Hannah, bronzlaşmak için enjeksiyon kullanımının cildini daha parlak yaptığını söylüyor.

Hannah’ı bronzlaşma metodlarıyla ilk tanıştıran erkek arkadaşı Ben olmuş. Daha sonra bazı yakınları da Hannah’a, kandaki melanin seviyelerini değiştiren sentetik hormonlar hakkında bilgi vermiş.

'BRONZLAŞMADAN YAŞAYAMAM'

Hannah, bronzlaşma sürecinde yaşadığı tek yan etkinin birkaç gün yaşanan halsizlik ve iştahsızlık olduğunu söylüyor. “Bazı insanlar tırnaklarını yaptırmadan duramaz, ben de bronzlaşmadan yaşayamam. Bu beni mutlu hissettiriyor” diyen Hannah, ten rengi nedeniyle sık sık siyahi sanıldığını söylüyor.