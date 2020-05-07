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Bronzluk takıntısı nedeniyle herkes onu siyahi sanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bronzluk tutkusu, 23 yaşındaki Belfastlı Hannah Tittensor’u siyahi bir kadına dönüştürdü. Hayranları ise genç kadına sosyal medyadan övgü yağdırdı.

Bronzluk takıntısı nedeniyle herkes onu siyahi sanıyor

Bronzlaşmayı çok seven Hannah Tittensor adlı genç kadın, yeni görünümünü Instagram’daki 44.200 takipçisiyle paylaştı. Bir takipçisinin sorusu üzerine Hannah, bel ölçüsünün 58 santim olduğunu söyledi. Takipçileri ise Hannah’ın görünüşüyle ilgili bir çok yorum bıraktı.

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Hannah’ın dönüşümü sadece bronzlukla sınırlı değil, giyim tarzı da değişen genç kadının vücudunda dövmeleri de var. Kozmetik ürünlerinde hayal kırıklığına uğradığını söyleyen genç kadın, fiziksel görünümündeki değişiklik için enjeksiyon tercih ediyor. Hannah, bronzlaşmak için enjeksiyon kullanımının cildini daha parlak yaptığını söylüyor.

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Hannah’ı bronzlaşma metodlarıyla ilk tanıştıran erkek arkadaşı Ben olmuş. Daha sonra bazı yakınları da Hannah’a, kandaki melanin seviyelerini değiştiren sentetik hormonlar hakkında bilgi vermiş.

'BRONZLAŞMADAN YAŞAYAMAM'

Hannah, bronzlaşma sürecinde yaşadığı tek yan etkinin birkaç gün yaşanan halsizlik ve iştahsızlık olduğunu söylüyor. “Bazı insanlar tırnaklarını yaptırmadan duramaz, ben de bronzlaşmadan yaşayamam. Bu beni mutlu hissettiriyor” diyen Hannah, ten rengi nedeniyle sık sık siyahi sanıldığını söylüyor.

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Hannah, bronzluğu ile ilgili aldığı tepkileri “İnsanlar bronzlaştığım için siyahi olmaya çalıştığımı söylüyor, ama bu lafları önemsemiyorum. Çünkü onlar beni gerçekten tanımıyorlar” sözleriyle anlatıyor.

Bilim kurullarının yaptığı açıklamalar ise, bronzlaşmanın kanser riskini artırdığını, solaryum gibi çözümlerin doğal güneş ışığından daha tehlikeli olduğu yönünde.


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