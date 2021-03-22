Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz yine gündem oldu!

Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Brooklyn Beckham yine gündeme bomba gibi düştü.

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Beckham, aşka geldi ve el parmaklarını nişanlısı Nicola Peltz’in ayak parmaklarının içine geçirdiği anları paylaştı.

Aşkını bu şekilde ifade eden ünlü futbolcunun oğluna tepki yağdı.

Brooklyn, paylaşımının bir tanesine 'Seni seviyorum bebeğim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Ünlü çiftin takipçileri bu paylaşımı "iğrenç" buldu.

