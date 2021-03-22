MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz yine gündem oldu!

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz yine gündem oldu!

22.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz yine sosyal medyayı salladı.

Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz yine gündem oldu!

Daha önce nişanlısı Nicola Peltz'in gözlerini ve ölen babaannesinin ismini dövme yaptıran Brooklyn Brooklyn Beckham yine gündeme bomba gibi düştü.

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile nişanlısı Nicola Peltz pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Beckham, aşka geldi ve el parmaklarını nişanlısı Nicola Peltz’in ayak parmaklarının içine geçirdiği anları paylaştı.

40773538-9388213-image-a-14_1616404666682

Aşkını bu şekilde ifade eden ünlü futbolcunun oğluna tepki yağdı.

40773536-9388213-image-a-15_1616404673957

Brooklyn, paylaşımının bir tanesine 'Seni seviyorum bebeğim' notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Ünlü çiftin takipçileri bu paylaşımı "iğrenç" buldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
İşte Uğur Uzunel'in sağlık durumuİşte Uğur Uzunel'in sağlık durumu
Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?Show TV yayın akışında yok! Final mi yaptı?
Anahtar Kelimeler:
David Beckham
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

Naz Mila'dan olay paylaşım! Takipçilerini şaşı etti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Günde 6 kez ilişkiye girdiğini söyledi! Bomba...

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Küvetten çırılçıplak pozunu paylaştı

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Cezaevi sahnesi tepki çekti! Hukuki işlem başlatılacak

Diğer Haberler

Merve Boluğur'un sevgilisi kim? Instagram'dan fotoğrafını paylaştı!

Merve Boluğur yeni sevgilisini Instagram'dan paylaştı!

Bahar Candan'dan şoke eden çağrı! Maaşlı arkadaş arıyor

Şoke eden çağrı! Maaşlı arkadaş arıyor

Rita Ora'dan olay paylaşım! Göğsünün yarısı açıkta...

Olay paylaşım! Göğsünün yarısı açıkta...

Masumlar Apartmanı dizisinde koronavirüs şoku! İste Masumlar Apartmanı’nın Esat’ı Uğur Uzunel'in sağlık durumu

İşte Uğur Uzunel'in sağlık durumu

Arka Sıradakiler'in hırçın kızı son hali ile şaşırttı! Fotoğraflarını gören onu tanıyamadı.

Arka Sıradakiler'in hırçın kızının son hali

İlker İnanoğlu: Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım

'Keanu Reeves ve Nicole Kidman ile aynı sınıftaydım'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.