Brooklyn Nets açıkladı! Kevin Durant ve 4 oyuncu da koronavirüsü yendi

Kevin Durant, "Herkes dikkatli olsun, kendine dikkat etsin ve karantinada kalsın. Bunu da atlatacağız." açıklamasını yapmıştı.

4 OYUNCUDA DAHA TESPİT EDİLMİŞTİ

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Doğu Konferansı ekibi Brooklyn Nets'in 4 oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı.

Kimlikleri saklı tutulan basketbolculardan birinin belirtileri gösterdiği, 3'ünde ise semptom görülmediği bilgisi verildi. Sağlık ekibinin gözetimindeki 4 oyuncunun da kendisini tecrit altına aldığı belirtilmiştü.

MÜJDELİ HABER GELDİ

New York Post'un haberine göre; Kevin Durant’in de aralarında bulunduğu korona virüsüne sahip 4 oyuncu da virüsü yendi.





