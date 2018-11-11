Browni tarifi: Lezzetli, orijinal veya ıslak browni tarifleri! (Videolu anlatım)

Kahve ve çayın yanında şöyle güzel bir browni olsa yenmez mi? Çikolatalı kekler içimde ek sevilenlerden biri olan browninin geçmişi 19. Yüzyıla dayanıyor. ABD ve Kanada’da ortaya çıkan bu çikolatalı kek türü tüm dünyada sevilerek yenilmektedir. Peki lezzetli bir browninin sırrı nedir? Paylaştığımız klasik browni tarifi ile sevdiklerinize, misafirlerinize, komşularınıza güzel bir beowni yapabilir, övgüleri toplayabilirsiniz. Ayrıca sizinle klasik browni tarifi ile birlikte videolu browni tarifi, Hindistan cevizli browni ve çilekli browni cheesecake tariflerini de paylaştık.
Klasik gerçek browni yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm malzemeler şunlar:
Ufak boy tencerenin içine 120 gram tereyağı ile 200 gram bitter çikolatayı koyun. Etrafı sıcak su ile kaplı ufak tencerede tereyağ ile çikolata benmari usulü eriyene kadar karıştırın ve tamamen eridiklerinden emin olduktan sonra ocaktan alın. Karıştırırken küçük tencereye su girmemesine dikkat edin.
İstenilen kıvam elde edilince karışıma tereyağlı çikolatayı da ekletin ve mikser ile biraz daha çırpın ve her şeyin iyice karıştığından emin olun.
Daha sonra farklı bir kapta 4 gram veya 2 tatlı kaşığı kabarma tozunu karıştırın ve bu karışımı da browni harcına ilave edin. Browni harcı kek hamuru kıvamına gelinceye kadar mikserle çırpın.
Şimdi bir fırın tepsisine yağlı fırın kağıdı serin ve browni harcını tepsiye dökün. Bir kaşık yardımıyla harcın tepsiye eşit şekilde yayılmasını sağlayın ki browniniz fırından çıktığında düzgün gözüksün ve her yeri aynı şekilde pişsin.
Alternatif bir browni tarifi olan Hindistan cevizli browni evdekiler için hoş bir sürpriz olabilir. Hindistan cevizli browni tarifi için gerekli malzemeler şunlar...
Browni taban:
İçi için:
Üzeri için:
Yapımı: Öncelikle browni tabanın yapımı ile başlıyoruz. 75 gram tereyağını ısıtıp 150 gram bitter çikolatayı tereyağı içinde eritin.
3 yumurta ile yarım su bardağı şekeri bir kaba alıp köpürünceye kadar çırpın ve içine de çikolata tereyağı karışımı ekleyin. Ardından yarım su bardağı un, 1 paket vanilya, bir çimdik tuz ve 1 yemek kakaoyu elekten geçirip onu da yumurta tereyağı karışımına ekleyin ve iyice karıştırın.
Karıştırdığınız tüm malzemeyi yağladığınız yuvarlak bir fırın tepsisine döküp önceden 180 dereceye ısıtılmış fırında 20 ila 25 dakika kadar pişirin. Browni kısmı fırından çıkınca 10 ya da 15 dakika kadar dinlendirin.
Browni fırında pişerken Hindistan cevizli iç kısmı yapmaya geçebilirsiniz. Bunun için 150 gram tereyağı ve 2 kutu yani 200 ml kremayı ısıtın ve 1 çay bardağı toz şekeri içinde eritin. Şeker eriyince 6 – 6 buçuk su bardağı Hindistan cevizi ve bir parça tuz ile karıştırın.
Hazırladığınız Hindistan cevizi karışımını browni tabanın üzerine yayın. Son olarak 100 ml krema ısıtıp içinde 100 gr sütlü veya bitter çikolatayı eritip kremalı çikolata sosunu Hindistan cevizli için üzerine dökün. Hindistan cevizli browniniz hazır. Buzdolabında 3 ila 5 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.
Aşağıdaki video ile browni yapım aşamalarını canlı olarak da görebilirsiniz. Videolu tarifte adımları gösterilen browni harcını önceden 190 dereceye ısıtılmış fırında 30 ila 35 dakika kadar pişirin. Videolu anlatımda browni için gerekli malzemeler şunlardır:
Adeta bir pastane işi tatlı yapmaya ne dersiniz. Çilekli browni cheesecake tarifi için gerekli malzemeler şunlar:
Brownie için:
Kreması için:
Üzeri için:
Yapımı: Öncelikle bir sos tenceresinde tereyağını ısıtıp içinde bitter çikolatayı içinde eritin. Bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri mikser ile çırptıktan sonra çikolata sosu da ağır ağır ekleyip çırpmayı sürdürün.
Önceden elediğiniz unu, kakaoyu ve tuzu da ekleyin ve un dağılana yani hiç topak kalmayıncaya kadar düşük devirde 1 dakika daha çırpın.
Kare bir kek kalıbını tereyağı ile yağlayın ve içine pişirme kağıdı serdikten sonra browni harcını içine döküp önceden 170 dereceye ısıtılmış fırında 35 ila 40 dakika kadar pişirin.
Browni pişerken cheesecake kremasının yapımına geçebilirsiniz. Labne, pudra şekeri ve vanilini derin bir karıştırma kabında iyice çırpın.
Limon suyunu ve soğuk kremayı da ekleyerek kıvam alana kadar çırpmayı sürdürün. Cheesecake kremasını bir krema torbasına alın ve 1-2 saat buzdolabında bekletin.
Browni piştikten soğuması için bekletin. Soğuyunca da küçük kare dilimler halinde şekilde kesin.
Kare kare kestiğiniz brownie parçalarını sunum bardağınıza alın üzerine cheesecake kremasından sıkın. Birkaç parça çilek ve damla çikolata koyarak bardağınız dolana kadar devam edin.
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