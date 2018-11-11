Browni tarifi: Lezzetli, orijinal veya ıslak browni tarifleri! (Videolu anlatım)

Kahve ve çayın yanında şöyle güzel bir browni olsa yenmez mi? Çikolatalı kekler içimde ek sevilenlerden biri olan browninin geçmişi 19. Yüzyıla dayanıyor. ABD ve Kanada’da ortaya çıkan bu çikolatalı kek türü tüm dünyada sevilerek yenilmektedir. Peki lezzetli bir browninin sırrı nedir? Paylaştığımız klasik browni tarifi ile sevdiklerinize, misafirlerinize, komşularınıza güzel bir beowni yapabilir, övgüleri toplayabilirsiniz. Ayrıca sizinle klasik browni tarifi ile birlikte videolu browni tarifi, Hindistan cevizli browni ve çilekli browni cheesecake tariflerini de paylaştık.

KLASİK BROWNİ TARİFİ

Klasik gerçek browni yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tüm malzemeler şunlar:

200 gram bitter çikolata

120 gram tereyağı

140 gram elenmiş un (1 su bardağı ve yarım su bardağından biraz eksik)

210 gram toz şeker (1 su bardağı ve 1 su bardağından biraz eksik)

Bir tutam tuz

1 paket vanilya ya da şekerli vanilin

4 gram kabartma tozu (2 tatlı kaşığı)

3 tane yumurta

100 gram iri doğranmış sütlü çikolata

Browni Yapımı: 6 ila 8 kişilik bir browni için gerekli malzemeleri elde ettikten sonra ilk iş çikolata ile tereyağı benmari usulü ısıtıp birbirlerine karışmalarını sağlayacağız. Bunun için orta boy bir tencerede su kaynatın. Tenceredeki su kaynadıktan sonra içine ufak bir tencere daha koyun. Orta boy tenceredeki su ufak tencerenin etrafını sarsın ama ufak boy tencerenin içine su gelmesin.

Ufak boy tencerenin içine 120 gram tereyağı ile 200 gram bitter çikolatayı koyun. Etrafı sıcak su ile kaplı ufak tencerede tereyağ ile çikolata benmari usulü eriyene kadar karıştırın ve tamamen eridiklerinden emin olduktan sonra ocaktan alın. Karıştırırken küçük tencereye su girmemesine dikkat edin.

Şimdi başka bir orta boy kaba 3 adet yumurta kırın. Yumurtaların üstüne 210 gram yani 1 su bardağı veya ondan azıcık eksik toz şeker koyun. 1 paket vanilya ya da şekerli vanilini de ekledikten sonra mikserle 10 dakika kadar malzemeleri çırpın. Malzemelerin krema kıvamına gelmesi gerekiyor.