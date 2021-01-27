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Brownie kek tarifi nasıl yapılır? İşte parmaklarınızı yedirtecek lezzet

Betül Songur Betül Songur 27.01.2021 14:33 | Son Güncelleme:
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Brownie tarifi, içindeki yoğun çikolata sayesinde tatlı krizlerini kısa sürede sonlandıracak bir lezzete sahip. Yaz kış fark etmeksizin çay ve kahve saatlerinde sevilerek tüketilen brownie, kolay tarifi sayesinde kısa sürede hazırlanabiliyor. Çikolata ile harmanlanan tereyağ, şeker ve cevizin birleşimiyle hazırlanan brownie kek tarifi sayesinde siz de misafirlerinize lezzetli bir çay saati yaşatabilirsiniz.

Acı tattan hoşlananların yüzde 85 bitter, tatlı ihtiyacını karşılamak isteyenlerinse yüzde 55 bitter çikolata kullanarak hazırlayabileceği brownie tarifini hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar bulunuyor. Çikolata tadını dengelemesi için vişne, çilek gibi meyvelerin de kullanılabileceği brownie tarifini hazırlarken unu fazla koymamak ve çok uzun pişirmemek gerekiyor. Böylelikle kekin içinin ıslak kalmasını sağlanarak daha lezzetli bir tat elde edilebiliyor.

BROWNİE TARİFİ

Yaparken de yerken de büyük keyif alacağınız brownie kekinizi hazırlarken hangi çeşidini seçerseniz seçin büyük keyif alacaksınız! İşte lezzetli bir çay saati için videolu anlatımı ile izlemeniz gereken yol:

Malzemeler:

  • 3 adet yumurta,
  • 90 gram un,
  • 150 gram tereyağ,
  • 90 gram ceviz,
  • 175 gram toz şeker,
  • 150 gram bitter çikolata,
  • Damla çikolata

Yapılışı:

  • Brownie kek tarifini yaparken ilk olarak tereyağını ocakta eritin.
  • Ardından ocağın altını kapatın, bitter çikolatayı içine atın. Bitter çikolatanın erimesi için karıştırın. Soğuması için dinlenmeye bırakın.
  • Bu sırada yumurta ve şekeri çırpma kabının içerisine alın. Üzerinde haleler oluşana kadar çırpın.
  • Arından kaba unu dökün ve tekrar çırpın.
  • Eriyen çikolata karışımını, çırptığınız malzemelerin içine boşaltın ve karışımı tekrar çırpın.
  • Son olarak da ceviz ve damla çikolatayı ilave edip bir kez daha çırpın.
  • Güzelçe çırparak harmanlanmasını sağladığınız brownie kek karışımınızı önceden yağladığınız kaba dökün.
  • Artık lezzetli hamurunuz fırına verilmeye hazır...

BROWNİE NASIL PİŞİRİLİR?

  • Browniyi, 190 dereceye ayarlanmış fırına yerleştirin.
  • Ortalama 30 - 35 dakika kadar pişme süresi tanıdıktan sonra elinizle üzerini kontrol edin.
  • Üzeri kabuk tuttuktan 3-4 dakika sonra fırından alın. Böylece içindeki sıvı kısım katılaşmadan alınacağından browni daha lezzetli gelecektir.

BROWNIE NASIL SERVİS EDİLİR?

  • Brownie fırından çıktıktan sonra ilk iş olarak dilimlemeniz gerekir.
  • Brownie tarifi ile elde ettiğiniz kek normal keklerden biraz daha serttir. Keserken de biraz farklı gelebilir ama bu normaldir.
  • Tabağa alındıktan sonra yanında dondurma ve sosla servis yapabilirsiniz. Sosu hazır kullanabileceğiniz gibi, kendiniz de kısa sürede hazırlayabilirsiniz.
    Şimdiden afiyet olsun.

BROWNIE KEK TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

  • Brownie kek tarifinde çikolatayı tereyağın sıcaklığı ile eritmeniz önem taşır.
  • Ayrıca şeker ve yumurtayı tereyağlı yumurtanın içerisine ekleme işlemini azar azar ve yavaşça yapmanız önemlidir.
  • Brownie kek tarifini hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de unun fazla kaçırılmamasıdır. Bu sert bir kek elde etmenize neden olacağından önem taşır.
  • Ayrıca kekin pişme süresine dikkat etmelisiniz. Gereğinden fazla tuttuğunuz takdirde içi kuruyacağından brownieye özel olan nemli kek tadını elde edemezsiniz. Bu da kuru bir kekin oluşmasına neden olur.
  • Brownie hazırlarken kullanacağınız malzemelerin kaliteli olması da önem taşır. Özellikle çikolatanın kalitesine dikkat etmeniz durumunda tadı damağınızda kalacak bir lezzet elde edebilirsiniz.
  • Brownie tarifinde dikkat edilmesi gereken bir püf noktası da kullanılacak malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Bu her kek tarifinde olduğu gibi daha iyi sonuç almanızı sağlayacaktır.
  • Browni hazırlarken üzerinde durulması gereken bir nokta da seçilen yardımcı malzemelerin birbirine karıştırılmamasıdır. Baştan söyleyelim, içeriği zengin tutunca daha güzel bir sonuç alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu nedenle öncelikle karar verin; brownienizi frambuazlı mı, çilekli mi yoksa bol çikolatalı mı istiyorsunuz?

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