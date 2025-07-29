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Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Kahraman imajını korumak için gizlemişler...

Dünyaca ünlü aktör Bruce Lee'nin ölüm nedeni akut beyin ödemi olmadığı ortaya çıktı. Sevgilisi Betty Ting'in evinde neler yaşandığı Hong Kong devlet televizyonunun belgeselinde anlatıldı.

Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Kahraman imajını korumak için gizlemişler...

Dünyaca ünlü aktör Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni, Hong Kong devlet televizyonunun belgeselinde, 52 yıl sonra ortaya çıktı. San Francisco'da doğan ancak Hong Kong kökenli olan aktörün ölümünün gerçek nedeni, onun yarattığı süper kahraman efsanesinin zarar görmemesi için gizli tutuldu.

Bruce Lee nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Kahraman imajını korumak için gizlemişler... 1

YASAK AŞKININ EVİNDEYDİ

32 yaşındayken akut beyin ödemiyle değil, epilepsi krizi nedeniyle öldüğü belirtildi. Yasak aşkı sevgilisi Betty'nin aktardığına göre 20 Temmuz 1973'te Bruce Lee, Betty'nin evini ziyaret etti ve saat 19.00'da baş ağrısından şikayet etti. Betty ona sıradan bir ağrı kesici verdi ve dinlenmek için uzanmasını önerdi.

Bruce Lee nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı! Kahraman imajını korumak için gizlemişler... 2

Film yapımcısı ve arkadaşları Raymond Chow ile buluşmayı planlamışlardı, Chow aradığında Betty, Bruce Lee'yi uyandırmaya çalıştı ancak başaramadı. Saat 21.45 civarında Raymond Chow geldi ve Lee'yi baygın halde buldu. Betty'nin kişisel doktoru saat 22.00 civarında ambulans çağırdı ve Bruce Lee acilen hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

KAHRAMAN İMAJINI KORUMAK İÇİN...

Adli tıp uzmanı Wai-ming Poon, Bruce Lee'nin ölümünden iki ay önce çekimler sırasında kramp ve bayılma geçirdiğini açıkladı. Birçok kişi, onun kahraman imajını korumak için ölümünü epilepsi ile ilişkilendirmekten kaçınmış olabilir.

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