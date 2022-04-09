MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

09.04.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda konuşma ve anlama bozukluğu hastalığına yakalandığı belirtilen ve oyunculuğu bıraktığını duyuran yıldız oyuncu Bruce Willis, bu açıklamanın ardından ilk kez görüldü. Usta oyuncunun eşi Emma Hemming ormanda çekilen karelerini paylaştı.

Bruce Willis ile eşi Emma Hemming orman terapisinde

Usta oyuncu Bruce Willis (67), afazi hastalığı nedeniyle oyunculuğa veda ettiğini açıklamasının ardından ilk kez görüldü.

277972541_703431441096224_8717898082243409064_n

Eşi Emma Hemming (43), ormanda geçirdikleri keyifli günden fotoğraflar yayınladı. Hemming çocuklarından Mabel Ray Willis'in çektiği kareye, "Anne ile baba en sevdikleri ortamda" notunu düştü.
277910377_1112006716246397_4608616593505960483_n

AFAZİ HASTALIĞI NEDİR? AFAZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Afazi, genellikle ağır bir beyin travması sonrası aniden ortaya çıkan bir bozukluktur. Dolayısıyla böyle bir travma sonrasında yaşanacak dil bozukluğu, ifade etme, okuma, yazma, konuşma, konuşulanı anlama, tekrarlama ve adlandırma güçlükleri afazinin varlığını net olarak ortaya koyacaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şok anlar! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'Şok anlar! 'Çarpacağım bir tane göreceksin'
Hesabına bloke geldi! Tehdit yağdırdıHesabına bloke geldi! Tehdit yağdırdı
Gömleğinin düğmelerini açıp poz verdiGömleğinin düğmelerini açıp poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! Seyirci ne olduğunu anlamadı

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

Tek S-300'ünü Ukrayna'ya vermişti! ABD'den flaş Patriot hamlesi

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB-2' çağrısı

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

Nuri Şahin'den olay gönderme! ''Ya Türk'sündür ya da...''

İlginizi Çekebilir

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Anne sütünü artırır, iltihapları söker, enerji verir...

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Kıllarını eleştirdiler! Resti çekti: İstediğim kadarını alırım

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.