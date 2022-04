Bruce Willis'in ardından Hollywood dünyasından sinemaseverleri üzen bir haber de Jim Carrey'den geldi

Hollywood'un en önemli isimlerinden bir tanesi olan ve rol aldığı sayısız yapımla büyük bir hayran kitlesi bulunan ünlü komedyen ve oyuncu Jim Carrey, hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan Bruce Willis'in ardından yaptığı emekli olacağı ve artık oyunculuk yapmayacağı açıklamasıyla şok etkisi yarattı.

"OLDUKÇA CİDDİYİM"

Jim Carrey, katıldığı bir röportajda kendisine yöneltilen bir projeyle ilgilenip ilgilenmediği şeklindeki soruya "Emekli oluyorum." cevabını verdi. Muhabir karşılaştığı cevapla şaşkınlığını gizleyemezken ünlü oyuncu Carrey, "Oldukça ciddiyim." dedi.

YİNE DE AÇIK KAPI BIRAKTI

Carrey, "Eğer melekler bana altın mürekkeple yazılmış bir senaryo getirirse ve bu hikaye insanlar için önemli olacaksa tekrar bu yola girebilirim" diyerek açık kapı bıraktı. Ünlü oyuncu tamamen oyunculuğu bırakmadığını söylese de özellikle ara verme konusunda kararlı olduğunu dile getirdi. Hollywood'un ünlü ismi, "Yeterince yaptım" açıklamasında bulundu.

WILL SMITH ELEŞTİRİSİ

Oyuncu ve komedyen Jim Carrey daha önce, Oscar ödül töreninde Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Carrey, verdiği bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili düşüncelerini dile getirmişti. Ünlü oyuncu, Will Smith'in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu söylemişti.

Seyirciler için "Hollywood' dediğiniz omurgasız bir grup insan." ifadelerini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak." demişti.

JIM CARREY KİMDİR?

1962 senesinde Kanada’nın Toronto şehrinde dünyaya gelen Jim Carry oldukça yoksul bir ailenin çocuğuydu.

Yoksulluk ve derslerinde başarısızlığı sebebi ile okula devam edemeyen Carry, fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışmıştır. Bu dönemde kendisindeki yeteneği keşfeden Jim Carry, Kanada’nın gece kulüplerinde 15 yaşından itibaren Stand-up gösterileri yapmaya başlamıştır.

Hedefi Hollywood olan Jim Carry, 1982 yılında The Duck Factory isimli programda 13 bölümlük bir performans sergileyerek ilk defa ekrana çıkmıştır.

Daha sonra farklı projelerde yer alan Carry, asıl başarısını Earth Girls are Easy adlı film ile yapmıştır. Ace Ventura: Pet Detective isimli projede budala dedektif karakteri ile beğenileri toplayan Jim, bu proje sayesinde MTV ödüllerinde “ En iyi Erkek Performansı” ve “ En İyi Komedi Oyuncusu” kategorilerinde ödül almıştır.

JIM CARREY HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jim Carrey, The Mask, The Truman Show, Man on the Moon, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Yes Man, Mr. Popper's Penguins, Dumb and Dumber ve Ace Ventura: Pet Detective gibi çok sayıda filmde rol aldı.