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Brudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleri

17.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Hırvat mutfağının klasiklerinden biri olan brudet çeşitli deniz ürünleri ile hazırlanan yahnidir. Bu yemeği hazırlarken en az üç farklı balık türünün kullanılması tavsiye edilir. Brudeti defne yaprağı, biberiye ve taze maydanozla tatlandırabilirsiniz. İşte brudet tarifi ve malzemeleri...

Brudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleri

Brudeti hazırlarken yemeği karıştırmamalı, tencere döndürülerek döndürülmelidir. Brudeti garnitür kremalı polenta ile servis edebilirsiniz. Aynı zamanda taze pişmiş ekmek, haşlanmış patates ile de servis edebilirsiniz. İşte brudet tarifi ve malzemeleri...

BRUDET MALZEMELERİ

  • 900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)
  • 1 çorba kaşığı taze maydanoz
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Deniz tuzu
  • 1 kutu (800 gr) doğranmış domates
  • Karabiber
  • 3-4 diş kıyılmış sarımsak
  • Safran (geleneksel değildir)
  • 1 yemek kaşığı taze fesleğen
  • 1/2 su bardağı sek beyaz şarap

Brudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleri

BRUDET NASIL YAPILIR?

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyip yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmeli. Zeytinyağını ısıtın, fesleğen, sarımsak, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin. Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin.

Doğranmış domatesleri, karabiberi ve tuzu ilave edin. 10 dakika pişirin. Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın. 3-4 dk pişirin, karıştırmayın yalnızca tencereyi sallayın. Kalamar, istiridye, yavru tarak ve midye ekleyin, örtün. Kaynamaya başladığında 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin. Ocaktan alıp maydanoz serpin. Geleneksel olarak polenta ya da güzel rustik ekmek ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...


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