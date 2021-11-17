Brudet nasıl yapılır? İşte brudet tarifi ve malzemeleri

Brudeti hazırlarken yemeği karıştırmamalı, tencere döndürülerek döndürülmelidir. Brudeti garnitür kremalı polenta ile servis edebilirsiniz. Aynı zamanda taze pişmiş ekmek, haşlanmış patates ile de servis edebilirsiniz. İşte brudet tarifi ve malzemeleri...

BRUDET MALZEMELERİ

900 gr karışık balık ve deniz ürünleri (Beyaz sert balık, yavru tarak, istiridye, karides, midye, kalamar)

1 çorba kaşığı taze maydanoz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Deniz tuzu

1 kutu (800 gr) doğranmış domates

Karabiber

3-4 diş kıyılmış sarımsak

Safran (geleneksel değildir)

1 yemek kaşığı taze fesleğen

1/2 su bardağı sek beyaz şarap

BRUDET NASIL YAPILIR?

Balıkları ve deniz ürünlerini temizleyip yıkayın. Beyaz balık 2-3 cm parçalar halinde kesilmeli. Zeytinyağını ısıtın, fesleğen, sarımsak, maydanoz ve safran ekleyin. 30 saniye pişirin. Sarımsağı koklayabildiğiniz zaman şarabı ilave edin ve 2-3 dakika daha pişirin.

Doğranmış domatesleri, karabiberi ve tuzu ilave edin. 10 dakika pişirin. Kaynayan domates güvecinde önce balık ve karidesleri ekleyin, kapatın. 3-4 dk pişirin, karıştırmayın yalnızca tencereyi sallayın. Kalamar, istiridye, yavru tarak ve midye ekleyin, örtün. Kaynamaya başladığında 2-3 dakika sonra her şeyi pişirin. Ocaktan alıp maydanoz serpin. Geleneksel olarak polenta ya da güzel rustik ekmek ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...



