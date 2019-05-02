Mynet Trend

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 02.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplu taşıma şirketi (STİB), tramvayın 150. yıl dönümü vesilesiyle en eski vagonlarını görücüye çıkardı.

Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerinin kraliyet caddesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

20190502_2_36256319_44104161_Web

Brüksel tramvay tarihinin 150. yılı nedeniyle yapılan etkinlik kapsamında müzeden çıkartılan eski tramvaylar, Schaerbeek sokaklarından geçti.

20190502_2_36256319_44104162_Web

Bugüne kadar Brüksel sokaklarında uzun yıllar hizmet veren eski tramvay modellerinden kalan tarihi eserler, vatandaşların meraklı bakışları arasında gün boyunca raylar üzerinde boy gösterdiler

20190502_2_36256319_44104163_Web

20190502_2_36256319_44104164_Web

20190502_2_36256319_44104165_Web

20190502_2_36256319_44104166_Web

20190502_2_36256319_44104167_Web

20190502_2_36256319_44104168_Web

20190502_2_36256319_44104169_Web

20190502_2_36256319_44104170_Web

20190502_2_36256319_44104171_Web

20190502_2_36256319_44104172_Web

20190502_2_36256319_44104173_Web

20190502_2_36256319_44104175_Web

20190502_2_36256319_44104182_Web

20190502_2_36256319_44104183_Web

20190502_2_36256319_44104184_Web

Doğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldiDoğum gününde büyük şok! 'Unutulmaz olsun istiyorum' dedi, bakın başına ne geldi
Yüzyıllar sonra bir ilk yaşandıYüzyıllar sonra bir ilk yaşandı
Selçuklu başkenti Konya'nın 'asırlık alışveriş merkezi' Melike Hatun ÇarşısıSelçuklu başkenti Konya'nın 'asırlık alışveriş merkezi' Melike Hatun Çarşısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Belçika Brüksel

En Çok Okunan Trend Haberler

Kral, generali ile evlendi

Kral, generali ile evlendi

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

'Külliye'de ilk kez' deyip bu fotoğrafı paylaştı!

Kayıp küçük kız sazlık alanda feci halde bulundu!

Kayıp küçük kız sazlık alanda feci halde bulundu!

Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı!

Meteoroloji, İstanbul için saat vererek uyardı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bingöl'de kırmızı lale zamanı

Bingöl'de kırmızı lale zamanı

Yüzyıllardır dünyaya ışık oluyor

Yüzyıllardır dünyaya ışık oluyor

Neden gezgin olmaya karar veriyoruz?

Neden gezgin olmaya karar veriyoruz?

Tek başına seyahat etmenin paha biçilemez olmasının nedenleri

Tek başına seyahat etmenin paha biçilemez olmasının nedenleri

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Yüzyıllar sonra bir ilk yaşandı

Yüzyıllar sonra bir ilk yaşandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.