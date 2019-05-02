Brüksel'de 150 yıllık tramvaylar görücüye çıktı

Yaklaşık kırk tarihi tramvay ve yeni nesil tramvay modellerinin kraliyet caddesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Brüksel tramvay tarihinin 150. yılı nedeniyle yapılan etkinlik kapsamında müzeden çıkartılan eski tramvaylar, Schaerbeek sokaklarından geçti.

Bugüne kadar Brüksel sokaklarında uzun yıllar hizmet veren eski tramvay modellerinden kalan tarihi eserler, vatandaşların meraklı bakışları arasında gün boyunca raylar üzerinde boy gösterdiler





