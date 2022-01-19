Brüksel lahanasını çok seveceksiniz: Brüksel lahanasıyla hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Klasik sebze yemeklerinden sıkıldıysanız ve mutfakta pratiklikle sağlığı aynı anda arayanlardansanız birbirinden güzel Brüksel lahanalı 3 farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Vejetaryen veya vegan beslenenlerin de ilk tercihlerinden olan Brüksel lahanasını hem etli hem etsiz yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi tariflerimize geçelim.

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ

MALZEMELER

10 Brüksel lahanası

1 havuç

1 patates

1 kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çorba kaşığı domates salçası

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

1 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

Soğanı zeytinyağında soteleyin.

Renk değiştirmeye başladıktan sonra doğradığınız havuçları ekleyerek 5 dakika daha pişirin.

Lahanaları ve doğradığınız patatesleri ekleyip bütün malzemeleri 10 dakika daha karıştırarak kavurun.

Salça, karabiber, tuz ve sıcak suyu tencereye ekleyin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

BRÜKSEL LAHANALI TUZLU TART TARİFİ

MALZEMELER

10 Brüksel lahanası

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 kuru soğan

Tuz

Karabiber

Pul biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

HAMURU İÇİN

1 yumurta

1 su bardağı ılık süt

1 paket kuru maya

1 çay kaşığı şeker

4 çorba kaşığı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

Tuz

HAZIRLANIŞI

Soğanları doğrayarak tavada zeytinyağıyla beraber soteleyin.

Brüksel lahanalarını ikiye bölün ve soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurun.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.

Pişen lahanaların kapağını kapatarak bir kenarda dinlendirin.

Kasede ılık süt ve şekerin üzerine mayayı ekleyerek aktive edin.

Derin bir kaba yumurta, sıvı yağ, tuz ve mayalı karışımı ekleyerek karıştırın.

Üzerine unu ilave ederek yumuşacık bir kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamurun üzerini kapatarak 35-40 dakika kadar mayalandırın.

Dinlenen hamuru ellerinizle bastırarak açıp yağladığınız tart kalıbına yerleştirin.

Lahanalı iç harcı eşit şekilde hamurun üzerine yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Pişirdiğiniz tartın üzerine kaşar peynirini serperek birkaç dakika daha fırınlayın.

BRÜKSEL LAHANALI PENNE TARİFİ

MALZEMELER

250 gram penne makarna

10 adet Brüksel lahanası

2 adet havuç

1 adet kuru soğan

Karabiber

Tuz

Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI