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Brüksel lahanasını çok seveceksiniz: Brüksel lahanasıyla hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

19.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zengin vitamin içeriği ve antioksidan özelliğiyle Brüksel lahanası oldukça sağlıklı bir sebze. Salatalardan, sebze yemeklerine birbirinden hafif ve besleyici lezzetler için ilk tercihlerden biri olan Brüksel lahanasıyla kolayca yapıp afiyetle tüketeceğiniz 3 farklı Brüksel lahanalı tariften, siz hangilerini biliyorsunuz?

Brüksel lahanasını çok seveceksiniz: Brüksel lahanasıyla hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Klasik sebze yemeklerinden sıkıldıysanız ve mutfakta pratiklikle sağlığı aynı anda arayanlardansanız birbirinden güzel Brüksel lahanalı 3 farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Vejetaryen veya vegan beslenenlerin de ilk tercihlerinden olan Brüksel lahanasını hem etli hem etsiz yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi tariflerimize geçelim.

ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 Brüksel lahanası

  • 1 havuç

  • 1 patates

  • 1 kuru soğan

  • 3 diş sarımsak

  • 1 çorba kaşığı domates salçası

  • Zeytinyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 1 su bardağı sıcak su

HAZIRLANIŞI

  • Soğanı zeytinyağında soteleyin.

  • Renk değiştirmeye başladıktan sonra doğradığınız havuçları ekleyerek 5 dakika daha pişirin.

  • Lahanaları ve doğradığınız patatesleri ekleyip bütün malzemeleri 10 dakika daha karıştırarak kavurun.

  • Salça, karabiber, tuz ve sıcak suyu tencereye ekleyin ve sebzeler yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.

BRÜKSEL LAHANALI TUZLU TART TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 Brüksel lahanası

  • 2 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 2 kuru soğan

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar

HAMURU İÇİN

  • 1 yumurta

  • 1 su bardağı ılık süt

  • 1 paket kuru maya

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 4 çorba kaşığı sıvı yağ

  • 2,5 su bardağı un

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Soğanları doğrayarak tavada zeytinyağıyla beraber soteleyin.

  • Brüksel lahanalarını ikiye bölün ve soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurun.

  • Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.

  • Pişen lahanaların kapağını kapatarak bir kenarda dinlendirin.

  • Kasede ılık süt ve şekerin üzerine mayayı ekleyerek aktive edin.

  • Derin bir kaba yumurta, sıvı yağ, tuz ve mayalı karışımı ekleyerek karıştırın.

  • Üzerine unu ilave ederek yumuşacık bir kıvamına gelene kadar yoğurun.

  • Hamurun üzerini kapatarak 35-40 dakika kadar mayalandırın.

  • Dinlenen hamuru ellerinizle bastırarak açıp yağladığınız tart kalıbına yerleştirin.

  • Lahanalı iç harcı eşit şekilde hamurun üzerine yayın.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

  • Pişirdiğiniz tartın üzerine kaşar peynirini serperek birkaç dakika daha fırınlayın.

BRÜKSEL LAHANALI PENNE TARİFİ

MALZEMELER

  • 250 gram penne makarna

  • 10 adet Brüksel lahanası

  • 2 adet havuç

  • 1 adet kuru soğan

  • Karabiber

  • Tuz

  • Zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

  • Makarnayı haşlayın.

  • Lahanaları ikiye bölün ve başka bir tencerede haşlayın.

  • Küp küp doğradığınız soğan ve havuçları zeytinyağında soteleyin.

  • Haşlanan makarnayla havuç soğan karışımını ve lahanaları birleştirin.

  • Üzerine karabiber ve tuzu ilave ederek bütün malzemeleri karıştırın.

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