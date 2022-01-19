Brüksel lahanasını çok seveceksiniz: Brüksel lahanasıyla hazırlayabileceğiniz 3 farklı tarif

Klasik sebze yemeklerinden sıkıldıysanız ve mutfakta pratiklikle sağlığı aynı anda arayanlardansanız birbirinden güzel Brüksel lahanalı 3 farklı tarifi mutlaka denemelisiniz. Vejetaryen veya vegan beslenenlerin de ilk tercihlerinden olan Brüksel lahanasını hem etli hem etsiz yemeklerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi tariflerimize geçelim.
MALZEMELER
10 Brüksel lahanası
1 havuç
1 patates
1 kuru soğan
3 diş sarımsak
1 çorba kaşığı domates salçası
Zeytinyağı
Tuz
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Soğanı zeytinyağında soteleyin.
Renk değiştirmeye başladıktan sonra doğradığınız havuçları ekleyerek 5 dakika daha pişirin.
Lahanaları ve doğradığınız patatesleri ekleyip bütün malzemeleri 10 dakika daha karıştırarak kavurun.
MALZEMELER
10 Brüksel lahanası
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 kuru soğan
Tuz
Karabiber
Pul biber
HAMURU İÇİN
1 yumurta
1 su bardağı ılık süt
1 paket kuru maya
1 çay kaşığı şeker
4 çorba kaşığı sıvı yağ
2,5 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Soğanları doğrayarak tavada zeytinyağıyla beraber soteleyin.
Brüksel lahanalarını ikiye bölün ve soğanların üzerine ilave ederek birlikte kavurun.
Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın.
Pişen lahanaların kapağını kapatarak bir kenarda dinlendirin.
Kasede ılık süt ve şekerin üzerine mayayı ekleyerek aktive edin.
Derin bir kaba yumurta, sıvı yağ, tuz ve mayalı karışımı ekleyerek karıştırın.
Üzerine unu ilave ederek yumuşacık bir kıvamına gelene kadar yoğurun.
Hamurun üzerini kapatarak 35-40 dakika kadar mayalandırın.
Dinlenen hamuru ellerinizle bastırarak açıp yağladığınız tart kalıbına yerleştirin.
Lahanalı iç harcı eşit şekilde hamurun üzerine yayın.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
MALZEMELER
250 gram penne makarna
10 adet Brüksel lahanası
2 adet havuç
1 adet kuru soğan
Karabiber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Makarnayı haşlayın.
Lahanaları ikiye bölün ve başka bir tencerede haşlayın.
Küp küp doğradığınız soğan ve havuçları zeytinyağında soteleyin.
Haşlanan makarnayla havuç soğan karışımını ve lahanaları birleştirin.
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