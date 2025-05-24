Brunch bir mutfak sanatıdır! Sofranıza renk katacak 4 yaratıcı ve lezzetli brunch tarifleri: Bu 4 tarif sizi bir adım öne çıkaracak…

Hafta sonları sabah erken kalkmak istemeyen ama kahvaltı keyfinden de vazgeçemeyenler için en güzel çözüm: Brunch! Kahvaltıyla öğle yemeğinin buluştuğu bu keyifli öğün, hem gözlere hem mideye hitap eden sofraların başrolü oluyor.
Malzemeler:
Yapılışı:
Yoğurdu bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla karıştırın. Kızarmış ekmeklere yayın. Avokadoyu ince dilimleyip gül şeklinde kıvırın, üzerine yerleştirin. En üste biraz çörek otu veya sumak serperek servis edin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Waffle’ları ısıtın. Üzerine labne sürün. Yumurtaları haşlayıp dilimleyin ya da isterseniz çırpılmış olarak pişirin. Roka yapraklarıyla süsleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip karabiber serpin. Brunch’ın en havalı parçası hazır.
Malzemeler:
2 yaprak milföy hamuru
1 adet muz
3 yemek kaşığı vanilyalı puding
Birkaç parça bitter çikolata
Fındık ya da ceviz içi
Yapılışı:
Milföyleri muffin kalıbına yerleştirip çanak şekli verin. Önceden ısıtılmış fırında 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Soğuyunca içine muz dilimleri ve puding koyun. Üzerine çikolata rendesi ve fındık ekleyin. Hem çıtır, hem yumuşacık.
Malzemeler:
Yapılışı:
Malzemeleri küçük küçük doğrayın. Yumurtaları çırpın, hepsini karıştırıp muffin kalıplarına dökün. 180°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Hem şık, hem eğlenceli bir sunum.
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