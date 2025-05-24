Brunch bir mutfak sanatıdır! Sofranıza renk katacak 4 yaratıcı ve lezzetli brunch tarifleri: Bu 4 tarif sizi bir adım öne çıkaracak…

Hafta sonları sabah erken kalkmak istemeyen ama kahvaltı keyfinden de vazgeçemeyenler için en güzel çözüm: Brunch! Kahvaltıyla öğle yemeğinin buluştuğu bu keyifli öğün, hem gözlere hem mideye hitap eden sofraların başrolü oluyor.

1. AVOKADO GÜL ÜZERİNE BAHARATLI YOĞURT TOSTU

Malzemeler:

2 dilim kızarmış ekşi maya ekmek

1 olgun avokado

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

Zeytinyağı, pul biber, limon suyu

Çörek otu veya sumak

Yapılışı:

Yoğurdu bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla karıştırın. Kızarmış ekmeklere yayın. Avokadoyu ince dilimleyip gül şeklinde kıvırın, üzerine yerleştirin. En üste biraz çörek otu veya sumak serperek servis edin.

2. TUZLU WAFFLE ÜZERİNE PEYNİRLİ YUMURTA VE ROKALI ARANJMAN

Malzemeler:

2 adet tuzlu waffle (hazır da olabilir)

2 yumurta

Labne veya taze lor peyniri

Roka yaprakları

Zeytinyağı, karabiber

Yapılışı:

Waffle’ları ısıtın. Üzerine labne sürün. Yumurtaları haşlayıp dilimleyin ya da isterseniz çırpılmış olarak pişirin. Roka yapraklarıyla süsleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip karabiber serpin. Brunch’ın en havalı parçası hazır.

3. MİLFÖY ÇANAĞINDA FIRINLANMIŞ MUZLU PUDİNG TATLISI

Malzemeler:

2 yaprak milföy hamuru

1 adet muz

3 yemek kaşığı vanilyalı puding

Birkaç parça bitter çikolata

Fındık ya da ceviz içi

Yapılışı:

Milföyleri muffin kalıbına yerleştirip çanak şekli verin. Önceden ısıtılmış fırında 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Soğuyunca içine muz dilimleri ve puding koyun. Üzerine çikolata rendesi ve fındık ekleyin. Hem çıtır, hem yumuşacık.

4. RENKLİ OMLET MUFFİNLER (MİNİ KALIPLARDA)

Malzemeler:

3 yumurta

1/2 kırmızı biber

1/2 yeşil biber

1 dilim sucuk (isteğe bağlı)

Bir avuç rendelenmiş kaşar

Tuz, karabiber

Yapılışı:

Malzemeleri küçük küçük doğrayın. Yumurtaları çırpın, hepsini karıştırıp muffin kalıplarına dökün. 180°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Hem şık, hem eğlenceli bir sunum.

SOFRANI TAMAMLA!

Soğuk hibiskus çayı veya ev yapımı portakallı limonata

Renkli meyve salatası (nane ile)

Fındıklı hurma topları (minik atıştırmalık)

AFİYET OLSUN!