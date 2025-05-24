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Brunch bir mutfak sanatıdır! Sofranıza renk katacak 4 yaratıcı ve lezzetli brunch tarifleri: Bu 4 tarif sizi bir adım öne çıkaracak…

Hafta sonu geldiğinde alarmı erteleyip biraz daha uyumanın keyfi bir başka… Ama brunch sofraları da ayrı bir heyecan. Eğer klasik peynir-zeytin tabaklarından sıkıldıysanız, sizi mutlu edecek, farklı ama kolay dört tarifle karşınızdayız. Hem Instagram’da paylaşmaya değer, hem de lezzetiyle mideleri mest edecek. Tariflerin detayları haberimizde…

Brunch bir mutfak sanatıdır! Sofranıza renk katacak 4 yaratıcı ve lezzetli brunch tarifleri: Bu 4 tarif sizi bir adım öne çıkaracak…
Sedef Karatay

Hafta sonları sabah erken kalkmak istemeyen ama kahvaltı keyfinden de vazgeçemeyenler için en güzel çözüm: Brunch! Kahvaltıyla öğle yemeğinin buluştuğu bu keyifli öğün, hem gözlere hem mideye hitap eden sofraların başrolü oluyor.

1. AVOKADO GÜL ÜZERİNE BAHARATLI YOĞURT TOSTU

Malzemeler:

  • 2 dilim kızarmış ekşi maya ekmek
  • 1 olgun avokado
  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • Zeytinyağı, pul biber, limon suyu
  • Çörek otu veya sumak

Yapılışı:
Yoğurdu bir kasede zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla karıştırın. Kızarmış ekmeklere yayın. Avokadoyu ince dilimleyip gül şeklinde kıvırın, üzerine yerleştirin. En üste biraz çörek otu veya sumak serperek servis edin.

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2. TUZLU WAFFLE ÜZERİNE PEYNİRLİ YUMURTA VE ROKALI ARANJMAN

Malzemeler:

  • 2 adet tuzlu waffle (hazır da olabilir)
  • 2 yumurta
  • Labne veya taze lor peyniri
  • Roka yaprakları
  • Zeytinyağı, karabiber

Yapılışı:
Waffle’ları ısıtın. Üzerine labne sürün. Yumurtaları haşlayıp dilimleyin ya da isterseniz çırpılmış olarak pişirin. Roka yapraklarıyla süsleyin. Üzerine zeytinyağı gezdirip karabiber serpin. Brunch’ın en havalı parçası hazır.

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3. MİLFÖY ÇANAĞINDA FIRINLANMIŞ MUZLU PUDİNG TATLISI

Malzemeler:
2 yaprak milföy hamuru
1 adet muz
3 yemek kaşığı vanilyalı puding
Birkaç parça bitter çikolata
Fındık ya da ceviz içi

Yapılışı:
Milföyleri muffin kalıbına yerleştirip çanak şekli verin. Önceden ısıtılmış fırında 180°C’de 12-15 dakika pişirin. Soğuyunca içine muz dilimleri ve puding koyun. Üzerine çikolata rendesi ve fındık ekleyin. Hem çıtır, hem yumuşacık.

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4. RENKLİ OMLET MUFFİNLER (MİNİ KALIPLARDA)

Malzemeler:

  • 3 yumurta
  • 1/2 kırmızı biber
  • 1/2 yeşil biber
  • 1 dilim sucuk (isteğe bağlı)
  • Bir avuç rendelenmiş kaşar
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:
Malzemeleri küçük küçük doğrayın. Yumurtaları çırpın, hepsini karıştırıp muffin kalıplarına dökün. 180°C fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Hem şık, hem eğlenceli bir sunum.

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SOFRANI TAMAMLA!

  • Soğuk hibiskus çayı veya ev yapımı portakallı limonata
  • Renkli meyve salatası (nane ile)
  • Fındıklı hurma topları (minik atıştırmalık)

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AFİYET OLSUN!

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kahvaltı hafta sonu Pratik yemek tarifleri farklı lezzetler
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