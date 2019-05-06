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Eşcinsel ilişkiyle ilgili çok önemli karar!

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DÜNYA  | 06.05.2019 09:23 | Son Güncelleme

Brunei Sultanı Hasan el Bulkiye, eşcinsel ilişkiye girenlerin taşlanarak recmedilmesine (öldürülmesi) yönelik cezanın uygulanmasını erteledi.

Eşcinsel ilişkiyle ilgili çok önemli karar!

Güneydoğu Asya'nın nüfus bakımından küçük ama petrol zengini ülkesinde 3 Nisan'da yürürlüğe giren yasa, 'eşcinsel ilişki, zina ve tecavüzden suçlu bulunanların taşlanarak idam edilmesini' öngörüyor.

Sultanın erteleme kararı almasında aralarında dünyaca ünlü yıldızların ve insan hakları örgütlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi ve kurumdan sert eleştiri gelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Söz konusu yasanın aile değerlerini koruma amacını taşıdığını savunan Brunei yönetimi, dünyadan gelen tepkileri ciddiye almadığını ve iç işlerine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yasanın öngördüğü recm etme cezasının ise hiç uygulanmayabileceği ifade ediliyor.

Ramazan ayı nedeniyle yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, konuya değinen ve bazı cezaların yasada bulunmakla birlikte fiilen uygulanmadığını ifade eden Sultan Bulkiye, "Bu yasa ile ilgili birçok soru ve yanlış anlamaların olduğunun farkındayım. Ancak netleştirildikten sonra değeri daha net olarak ortaya çıkacak." dedi.

Bundan 5 yıl önce şeriatın anayasal düzen kabul edildiği 400 bin nüfuslu eski İngiliz sömürgesi ülkede, şeri hükümler kademeli olarak hayata geçiriliyor. Ancak kanunda bulunsa da katı şekilde uygulanmıyor.

Yasalara göre kasti olarak adam öldürme ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlar idamı gerektirse de 1990'lardan bu yana ülkede herhangi bir infaz gerçekleşmedi.

Yine hırsızlık yapanın elinin kesilmesini gerektiren ceza da fiilen uygulanmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
brunei eşcinsel ilişki aşk

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