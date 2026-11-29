OpenAI ile Apple arasındaki hukuki mücadele karşılıklı davalarla büyüyor. Dünyanın en değerli şirketlerinden Apple, geçtiğimiz yaz OpenAI’ın kendi tüketici donanımını geliştirmek için gizli bilgiler edindiğini iddia ederek dava açmıştı. Bu davanın 2027’nin ortalarında görülmesi beklenirken OpenAI da haksız rekabet iddiasıyla Apple’a karşı yargıya başvurdu.

Financial Times’ın haberine göre OpenAI, Apple’ı ticari sırlarını çalmakla ve donanım tedarikçilerine erişimini engellemekle suçluyor. Şirket, Apple’ın kısıtlayıcı istihdam uygulamalarına başvurduğunu da iddia ediyor.

ÇALIŞANLAR İÇİN “HOTEL CALIFORNIA” BENZETMESİ

Apple, OpenAI’ı Apple çalışanlarını ayartarak kendi bünyesine çekmekle ve bu çalışanların sahip olduğu şirket içi bilgileri hukuka aykırı biçimde kullanmakla suçluyor. OpenAI ise Apple’ın çalışanlara getirdiği kısıtlamaların aşırı geniş kapsamlı olduğunu ve yargı tarafından incelenmesi gereken bir “tuzağa” dönüştüğünü savunuyor.

OpenAI, mahkemeye yapılan başvurunun ardından yayımlanan şikâyet metninde bu iddiasını “Hotel California” şarkısına gönderme yaparak dile getirdi:

“Apple çalışanlarına tam bir tuzak kurdu. Parlak genç zihinler Cupertino’da çalışacaklarını sanıyordu. Oysa Hotel California’ya katılıyorlardı: İstediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz ama asla ayrılamazsınız.”

APPLE: DİKKATİ ASIL DAVADAN UZAKLAŞTIRMA GİRİŞİMİ

Apple, OpenAI’ın karşı iddialarına yanıt verirken gizli bilgilerinin kullanımına ilişkin daha önce bir emir verildiğini belirtti. Şirket, Financial Times’ın aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“OpenAI’ın karşı iddiaları, Apple’ın açtığı davanın esasından dikkati uzaklaştırmaya yönelik bariz bir girişim. Bu davada OpenAI’a, Apple’ın gizli bilgilerini kullanmayı durdurması zaten emredildi.”

Duruşmaya altı aydan uzun bir süre varken hukuki mücadelenin hangi tarafın lehine sonuçlanacağı henüz belli değil.