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Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'a transfer oldu!

26.05.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor bünyesine Bragantino, Guarani, Santos, Torino ve Roma kulüplerinde forma giyen Bruno Peres'i dahil ettiğini duyurdu. Peki Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'a transfer oldu!

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın üstlendiği Trabzonspor, transfer çalışmalarını erkenden gerçekleştirdi. Söz konusu takım, Bruno Peres ile anlaşmasını yaptı. Bunun ardından, Trabzonspor takımına dahil olan Bruno Peres'in hayatı merak konusu oldu. Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BRUNO PERES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Mart 1990 Brezilya doğumlu Bruno Peres 31 yaşındadır. 1.78 boyunda ve 72 kilodur. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010 yılında başlayan Peres, Audax São Paulo kulübünde oynadı. Ardından sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında kendini gösterdi.

İtalya, Roma ve Torino'da forma giyen Peres futbolculuk kariyerini çoğunlukla, ülkesi Brezilya'da geçirdi. Kariyerinin büyük kısmında kiralık olarak çalışan Peres bu sezon 44 maçta forma giydi.

Peres Roma'nın kadrosuna kiralık olarak, Torino'da ilk yıl sergilediği performans sayesinde katıldı. Roma'nın kadrosuna katılan Peres 1. yılın ardından 12.5 Euro'ya bonservesini aldı.

1 sezon Roma kadrosunda oynayan Peres 2019 Ekim'de Refice'ye iki ay için kiralık olarak gitti. Peres, 2020'den beri Roma kadrosundaydı. Kiralama ve bonservis ücretleri birleştirildiğinde Peres, futbol kariyer hayatı boyuncu toplam 16,9 Milyon Euro'luk transfer yaptı. Öte yandan bugüne kadar çıktığı oyunlarda ünlü futbolcu, 283 maçta 18 gol 26 asist yaptı.

Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'a transfer oldu!

Sağ ayağına hakim olan Peres, sağ bek ve ihtiyaç duyulması durumunda sol bekte forma giyebiliyor. Bu sezon 44 maçta kendisini gösteren 31 yaşındaki oyuncu 2 gol 4 asist yaptı.

Roma'nın sağ beki Bruno Peres 2012 yılında eşi Camila Peres ile dünya evine girmiştir. Brezilya asıllı futbolcu Instagram'da "brunoperes25" kullanıcı adı ile paylaşım yapmaktadır.

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transfer Trabzonspor
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