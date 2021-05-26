Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'a transfer oldu!

Teknik direktörlüğünü Abdullah Avcı'nın üstlendiği Trabzonspor, transfer çalışmalarını erkenden gerçekleştirdi. Söz konusu takım, Bruno Peres ile anlaşmasını yaptı. Bunun ardından, Trabzonspor takımına dahil olan Bruno Peres'in hayatı merak konusu oldu. Bruno Peres kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BRUNO PERES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Mart 1990 Brezilya doğumlu Bruno Peres 31 yaşındadır. 1.78 boyunda ve 72 kilodur. Profesyonel futbolculuk kariyerine 2010 yılında başlayan Peres, Audax São Paulo kulübünde oynadı. Ardından sırasıyla Red Bull Bragantino, Guarani Futebol Clube (SP), Santos FC, Torino, Roma, São Paulo Futebol Clube, Sport Club do Recife takımlarında kendini gösterdi.

İtalya, Roma ve Torino'da forma giyen Peres futbolculuk kariyerini çoğunlukla, ülkesi Brezilya'da geçirdi. Kariyerinin büyük kısmında kiralık olarak çalışan Peres bu sezon 44 maçta forma giydi.

Peres Roma'nın kadrosuna kiralık olarak, Torino'da ilk yıl sergilediği performans sayesinde katıldı. Roma'nın kadrosuna katılan Peres 1. yılın ardından 12.5 Euro'ya bonservesini aldı.