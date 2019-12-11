BtcTurk, Türkiye’nin Beş Büyük Bankası ile Anlaştı

Kripto para işlem seçeneklerini artıran BtcTurk, kullanıcılarına yeni hizmetini tanıttı. BtcTurk kullanıcıları artık BtcTurk | PRO’da Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 7/24 havale ve para yatırma işlemi yapabiliyor.

Geçtiğimiz dönemde BtcTurk | PRO’da kripto-kripto işlem çiftlerinde komisyonları kaldıran BtcTurk son olarak kullanıcılarının Türk Lirası ile yapacağı kripto alım-satım işlemlerinde komisyon oranlarını da aşağıya çekti.

BtcTurk | PRO’da BTC, ETH, LTC, XRP, USDT, XLM, NEO'da TRY ve BTC, USDT paritelerinde de işlem yapılabiliyor.

NeXpara Faaliyetlerini Durdurma Kararı Aldı

