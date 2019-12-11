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BtcTurk, Türkiye’nin Beş Büyük Bankası ile Anlaştı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile işbirliğine giden BtcTurk, kullanıcılarına 7/24 işlem imkânı sunuyor.

BtcTurk, Türkiye’nin Beş Büyük Bankası ile Anlaştı

Kripto para işlem seçeneklerini artıran BtcTurk, kullanıcılarına yeni hizmetini tanıttı. BtcTurk kullanıcıları artık BtcTurk | PRO’da Akbank, Denizbank, Fibabanka, Vakıfbank ve Ziraat Bankası ile 7/24 havale ve para yatırma işlemi yapabiliyor.

Geçtiğimiz dönemde BtcTurk | PRO’da kripto-kripto işlem çiftlerinde komisyonları kaldıran BtcTurk son olarak kullanıcılarının Türk Lirası ile yapacağı kripto alım-satım işlemlerinde komisyon oranlarını da aşağıya çekti.

BtcTurk | PRO’da BTC, ETH, LTC, XRP, USDT, XLM, NEO'da TRY ve BTC, USDT paritelerinde de işlem yapılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
kripto para blockchain BtcTurk bitcoin

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