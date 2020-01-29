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BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 29.01.2020 09:55 | Son Güncelleme

Futbolda ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kalırken, BtcTurk Yeni Malatyaspor transferde şu ana kadar kadrosuna 3 takviye yaptı, 3 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi

İkinci yarının ilk maçında deplasmanda Başakşehir’e 4-1 mağlup olan BtcTurk Yeni Malatyaspor ara transferde 3 futbolcuyla yollarını ayırırken, 3 futbolcuyu da kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den Sadık Çiftpınar transferine karşılık aldığı ancak bekleneni alamadığı defans oyuncusu Yiğithan Güveli ile genç orta saha oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ve golcü Adis Jahovic ile yollarını ayırdı. Rahman Buğra kiralık olarak Hatayspor’a transfer olurken, Adis Jahovic ise bonservisiyle Antalyaspor’a gitti. Genç Yiğithan Güveli ise henüz kendisine kulüp bulamadı.

Malatya temsilcisi gidenlerin yerine ise 3 transfer yaptı. Sarı kırmızılılar, Kayserispor'dan Umut Bulut, Fransa’nın Nice takımından orta saha Remi Wolter ve Rusya’nın Rostov ekibinden İzlandalı forvet Vidar Örn Kjartansson’u renklerine bağladı.

Yeni Malatyaspor’un defans bölgesine de bir takviye yapmayı planladığı belirtildi.

(İHA)

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