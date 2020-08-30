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BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 30.08.2020 10:14 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 4 oyuncunun gönderilmesi yönünde yönetime rapor sundu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Malatya temsilcisi, Arjantinli Zuqui, Perulu orta saha Gueva, Arjantinli kaleci Herrera ve Kosovalı golcü Topalli'yi renklerine bağladı.

Kampta yeni sezonda düşünmediği isimlerle ilgili yönetime rapor sunan Hamza Hamzaoğlu'nun, Rahman Buğra Çağıran, Nuri Fatih Aydın, Kubilay Yılmaz ve Sakıb Aytaç ile yolların ayrılmasını istediği ifade edildi.

Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, bu futbolcuların yerlerinin doldurulmasını da talep etti.
Kamp çalışmalarını Bolu Abant’ta sürdüren Yeni Malatyaspor'un transferde en 7 oyuncu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

(İHA)

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