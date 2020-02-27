BtcTurk Yeni Malatyaspor geçen sezonu arıyor

Bu sezon lige sahasında Medipol Başakşehir galibiyetiyle başlayan, ardından bir süre başarılı grafik çizen sarı-siyahlı ekip, son haftalarda üst üste mağlup oldu ve taraftarını üzdü. Sezonun ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, çıkış arıyor.

Malatya ekibi Süper Lig'e yükseldiği 2017-2018 sezonda 23 haftada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 31 puan, 2018-2019 sezonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 34 puan toplarken, 2019-2020 sezonunda ise aynı performansı gösteremedi. Bir maç eksiği bulunan sarı-siyahlılar, bu sezon 23. hafta itibarıyla 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 24 puan toplayabildi.

Kötü grafiği bir an önce düzeltmek istediklerini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Ligdeki kötü durumumuzu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim, teknik heyet, futbolcu herkes üzerine ne görev düşüyorsa onu yapmaya çalışıyor. Bu hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor ile çok önemli bir maç yapacağız. Bu maçın hazırlıklarını teknik direktörümüz Kemal Özdeş yönetiminde tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yukatel Denizlispor maçı bizim için çok önemli. Bu maçı kazanarak kötü gidişatı sonlandırmak istiyoruz. Bunu başaracak kapasite ve güce sahibiz. Bir maç kazandığımızda durum düzelecek, takımın kendine olan güveni yerine gelecektir. O nedenle Denizlispor maçı çok önemli. Karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapıp sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz."

(AA)

