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BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde kalma hesapları

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 06.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Süper Lig’de kötü bir ikinci yarı geçiren ve büyük bir başarısızlığa imza atarak henüz galibiyet alamayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde kalan maçlarından en az 12 puan hedefliyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligde kalma hesapları

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de geride kalan 26 haftalık bölümde geçen sezonları aratan bir performans ortaya koyan ve oynadığı son 11 maçta galip gelemeyen sarı-kırmızı takım, 25 puanla 15. sırada bulunuyor.

Devam edilmesi halinde Süper Lig’in kalan haftalarında Kasımpaşa, Göztepe, Fenerbahçe (D), Gençlerbirliği, Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D) ve Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bu müsabakalardan en az 12 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hikmet Karaman ile çıktığı 3 maçtan 1 puan alabilen Malatya ekibi, oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet alarak kötü gidişatını durduramadı.

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile 17 hafta sonunda topladığı 24 puana ikinci yarıda iki farklı teknik direktör ile sadece 1 puan ekleyebildi.

(İHA)

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