BTK’nın site engelleme yetkisi elinden alındı

Türkiye’de BTK müstehcen içerikli sitelere erişim engelli uygulama yetkisine sahipti. Bu bağlamda porno sitlerinin yanında Imgur gibi global fotoğraf yükleme siteleri de engellenmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu‘nun bu yetkisini elinden almak için 2017’nin sonunda girişimlere başlamıştı.

Danıştay, Anayasa Mahkemesi’ne gelen ve Resmi Gazete’de 7 Şubat 2018 tarihinde yayınlanan kararla; (2015/76 E., 2017/153 K.) 5651 Sayılı Kanun’la öncelikle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başkanına verilen müstehcenlik suçu oluşturan yayınlara re’sen erişimin engellenmesi yetkisi iptal etmişti.

Ancak Resmi Gazete’de yayınlanmasından başlayarak bu yasanın bir yıl sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verilmişti. O bir yıl bugün doldu ve BTK’nın elinden müstehcen içeriklere sahip olan sitelere erişim engeli uygulama yetkisi alındı. Peki, bu zamana kadar engellenen sitelere ne olacak?

Yasaya göre; bu zamana kadar BTK tarafından engellenen sitelerin, erişim engellerinin kaldırılması gerekiyor. Ancak bu konu hakkında henüz resmi bir adım atılmış değil. Muhtemelen önümüzdeki aylarda karar yavaş yavaş uygulanmaya başlayacaktır. Wikipedia ve Imgur gibi internetin olmazsa olmazları sitelerin erişim engelleri bakalım kaldırılacak mı?

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