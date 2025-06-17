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Bu 3 çorba trend oldu: 10 dakikada hazır soğuk yaz çorbaları! Serinleten lezzetler mutfakta sizi bekliyor

Yaz sıcakları bastırınca mutfakta geçirilen süreyi azaltmak, ama yine de lezzetten ödün vermemek herkesin ortak hayali. İşte bu noktada devreye soğuk yaz çorbaları giriyor. Hem ferahlatıcı, hem besleyici hem de dakikalar içinde hazırlanabilen bu çorbalar, özellikle öğle saatlerinde hafif bir şeyler arayanlar için birebir. Üstelik pişirme derdi yok, ocağın başında ter dökmek yok sadece birkaç malzeme, blender ve biraz hayal gücü yeterli. 3 nefis soğuk çorba önerisi...

Bu 3 çorba trend oldu: 10 dakikada hazır soğuk yaz çorbaları! Serinleten lezzetler mutfakta sizi bekliyor
Sedef Karatay

Bu yaz, mutfağınızda hem ferahlık hem de pratiklik ön planda olsun. Soğuk çorbalarla hem kendinizi hem sevdiklerinizi serinletin.

1. YOĞURTLU SALATALIK ÇORBASI (CACIK ÇORBASI)

Malzemeler:

  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı soğuk su
  • 2 adet rendelenmiş salatalık
  • 1 diş ezilmiş sarımsak
  • Taze nane, dereotu, tuz

Hazırlık:Tüm malzemeleri karıştırın, üzerine buz küpleri ekleyip servis edin.

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2. SOĞUK DOMATES & FESLEĞEN ÇORBASI

Malzemeler:

  • 4 olgun domates
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 dilim bayat ekmek (kabuksuz)
  • Taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı sirke, tuz

Hazırlık: Domatesleri rendeleyin ya da blenderdan geçirin. Diğer malzemelerle karıştırın, buzlukta 10 dakika bekletin ve soğuk servis yapın.

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3. AVOKADOLU SOĞUK ÇORBA

Malzemeler:

  • 1 olgun avokado
  • 1 su bardağı kefir ya da ayran
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • Taze kişniş veya nane
  • Tuz, karabiber

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Hazırlık: Tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz hale getirin. Buzdolabında 5 dakika soğutup kaselere paylaştırın.

AFİYET OLSUN!

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çorba tarifi Avokado Pratik yemek tarifleri yaz ayları
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