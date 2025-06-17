Bu 3 çorba trend oldu: 10 dakikada hazır soğuk yaz çorbaları! Serinleten lezzetler mutfakta sizi bekliyor

Bu yaz, mutfağınızda hem ferahlık hem de pratiklik ön planda olsun. Soğuk çorbalarla hem kendinizi hem sevdiklerinizi serinletin.
Malzemeler:
Hazırlık:Tüm malzemeleri karıştırın, üzerine buz küpleri ekleyip servis edin.
Malzemeler:
Hazırlık: Domatesleri rendeleyin ya da blenderdan geçirin. Diğer malzemelerle karıştırın, buzlukta 10 dakika bekletin ve soğuk servis yapın.
Malzemeler:
Hazırlık: Tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz hale getirin. Buzdolabında 5 dakika soğutup kaselere paylaştırın.
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