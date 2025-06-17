Bu 3 çorba trend oldu: 10 dakikada hazır soğuk yaz çorbaları! Serinleten lezzetler mutfakta sizi bekliyor

Bu yaz, mutfağınızda hem ferahlık hem de pratiklik ön planda olsun. Soğuk çorbalarla hem kendinizi hem sevdiklerinizi serinletin.

1. YOĞURTLU SALATALIK ÇORBASI (CACIK ÇORBASI)

Malzemeler:

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı soğuk su

2 adet rendelenmiş salatalık

1 diş ezilmiş sarımsak

Taze nane, dereotu, tuz

Hazırlık:Tüm malzemeleri karıştırın, üzerine buz küpleri ekleyip servis edin.

2. SOĞUK DOMATES & FESLEĞEN ÇORBASI

Malzemeler:

4 olgun domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 dilim bayat ekmek (kabuksuz)

Taze fesleğen

1 çay kaşığı sirke, tuz

Hazırlık: Domatesleri rendeleyin ya da blenderdan geçirin. Diğer malzemelerle karıştırın, buzlukta 10 dakika bekletin ve soğuk servis yapın.

3. AVOKADOLU SOĞUK ÇORBA

Malzemeler:

1 olgun avokado

1 su bardağı kefir ya da ayran

1 çay kaşığı limon suyu

Taze kişniş veya nane

Tuz, karabiber

Hazırlık: Tüm malzemeleri blenderda pürüzsüz hale getirin. Buzdolabında 5 dakika soğutup kaselere paylaştırın.

AFİYET OLSUN!