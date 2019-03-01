Bu 7 yöntemi uygulayarak hayatınızdan abur cuburları çıkarabilirsiniz!

Uygulamanız gereken birkaç madde ile paketlenmiş gıda tüketiminin önüne geçmek mümkün! Çünkü çoğu zaman dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum cümlesinin sebebi bu isteklerdir.
Yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı önceden hazırlamayı deneyin. Sağlıklı beslenme, emek ister. Her an sağlıklı gıdalara ulaşamayabilirsin. Eğer yanınızda bir sebze yemeği ya da salata varsa dışarıdan pizza söylemezsiniz, öyle değil mi? Ayrıca çantanızda elma, portakal gibi meyveler ve fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler bulunursa 17:00 de vuran ataklarınızı sağlıklı olarak geçirmeniz mümkündür.
Doğru ve temiz gıdalarla beslendiğinizde, abur cubur gibi sağlıksız paketli ürünlere karşı arzunuz azalacaktır. Etiketinde doğal, düşük kalorili, glutensiz yazan her ürüne inanmayın. Mutlaka etiket okuyun. Light bir bisküvi yemek yerine, havuç yemeyi tercih edin mesela.
Yağsız beslenme modası insanların aç kalmasına da sebep olmuştur. Sağlıklı yağlar sizi doygunluğa ulaştırarak belli gıdalara karşı isteklerinizi azaltır.
Liflerin sağlığınıza katkıları sonsuz. Her kadının günlük 25-38 gr lif tüketmesi önerilir.
Şekerli gıdalara karşı sürekli istek halindeyseniz, insülin direnci olup olmadığını kontrol ettirin. Özellikle vitamin ve mineral eksikliklerinde de bu istekleriniz artabiliyor.
Besinlere mutluluk ya da mutsuzluklarınızı yüklemeyin. Bazen aç olmadığınız halde bir şeyler yediğinizi farkediyorsanız, bir uzmandan yardım almayı deneyebilirsiniz.
Uykunun iştah üzerindeki etkisini tüm araştırmalarda görüyoruz. Karanlık bir odada, wifisiz şekilde uyumayı deneyin.
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