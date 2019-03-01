Bu 7 yöntemi uygulayarak hayatınızdan abur cuburları çıkarabilirsiniz!

Uygulamanız gereken birkaç madde ile paketlenmiş gıda tüketiminin önüne geçmek mümkün! Çünkü çoğu zaman dikkat ediyorum ama kilo veremiyorum cümlesinin sebebi bu isteklerdir.

1- Planlı olun



Yemeklerinizi ve atıştırmalıklarınızı önceden hazırlamayı deneyin. Sağlıklı beslenme, emek ister. Her an sağlıklı gıdalara ulaşamayabilirsin. Eğer yanınızda bir sebze yemeği ya da salata varsa dışarıdan pizza söylemezsiniz, öyle değil mi? Ayrıca çantanızda elma, portakal gibi meyveler ve fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler bulunursa 17:00 de vuran ataklarınızı sağlıklı olarak geçirmeniz mümkündür.

2- Temiz beslenin



Doğru ve temiz gıdalarla beslendiğinizde, abur cubur gibi sağlıksız paketli ürünlere karşı arzunuz azalacaktır. Etiketinde doğal, düşük kalorili, glutensiz yazan her ürüne inanmayın. Mutlaka etiket okuyun. Light bir bisküvi yemek yerine, havuç yemeyi tercih edin mesela.

3- Yağdan korkmayın

Yağsız beslenme modası insanların aç kalmasına da sebep olmuştur. Sağlıklı yağlar sizi doygunluğa ulaştırarak belli gıdalara karşı isteklerinizi azaltır.