Bu acı fotoğrafları sadece uzun saçlılar anlar!

Uzun saçları yıkarken ve kuruturken saatler harcayanlar, saçına uygun toka bulamayanlar, saatlerce uğraşıp saçını yapıp dışarı çıktığında rüzgarla karşılaşanlar bu görseller tam sizin duygularınızı yansıtıyor. Ama merak etmeyin yalnız değilsiniz! Tüm uzun saçlılar aynı sorunlardan muzdarip...
İşte uzun saçlara sahip olmanın günlük sefaletini gözler önüne seren görseller...
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