MacBook Neo 2 ne zaman çıkacak?

Apple, Mart 2026'da piyasaya sürdüğü MacBook Neo, ikinci nesil bir modelin geleceğine yönelik beklentileri artırdı. Hatta yeni modelin dokunmatik ekrana sahip olabileceği yönünde herhangi bir somut bilgiye dayanmayan beklentiler de ortaya çıktı.

Şimdi ise MacBook Neo 2'nin çıkış takvimine ilişkin bir iddia gündeme geldi.

MACBOOK NEO 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bloomberg'in yeni haberine göre Apple, ikinci nesil MacBook Neo'yu 2027 yılının ilk yarısında piyasaya sürmeyi planlıyor.

Apple'ın MacBook Neo 2'yi ilk modelin çıkışının yıl dönümüne denk gelen Mart 2027'de piyasaya sürmesi ihtimaller arasında bulunuyor. Elbette bu tarih şu an için yalnızca bir tahminden ibaret.

MACBOOK NEO 2'NİN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Bloomberg'in daha önceki iddialarına göre MacBook Neo 2, A19 işlemci ve 12 GB RAM ile gelecek. Mevcut MacBook Neo modelinde ise A18 Pro işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor.

İkinci nesil modelin yeni renk seçeneklerine de sahip olacağı öne sürülüyor. Mevcut MacBook Neo; Blush, Citrus, Indigo ve Silver olmak üzere 4 farklı renkte sunuluyor.

MACBOOK NEO 2'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bloomberg'in yeni haberinde MacBook Neo 2'nin fiyatına ilişkin bilgi verilmiyor. Ancak Apple'ın yeni bir fiyat artışına gitmemesi durumunda ikinci nesil modelin mevcut MacBook Neo ile aynı fiyat seviyesinde satışa sunulabileceği tahmin ediliyor.

MacBook Neo, Mart 2026'da piyasaya çıktığında ağırlıklı olarak depolama kapasitesine bağlı şekilde 599 ve 699 dolar fiyat etiketleriyle satışa sunulmuştu.

Apple, Haziran 2026'da küresel çip kıtlığını gerekçe göstererek her iki yapılandırmanın fiyatını da 100 dolar artırmıştı.

Kaynak: AppleInsider