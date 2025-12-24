Mynet Trend

Bu adada yeni yıl iki hafta geç kutlanıyor! Nedeni ise kullanılan takvim!

Britanya'da Foula Adası’nda yeni yıl iki hafta geç geliyor. Nedeni ise adada hâlâ Jülyen takviminin kullanılması.

Britanya'nın en izole yerleşimlerinden biri olan Foula Adası’nda Noel ve yeni yıl kutlamaları ocak ayında başlıyor. Noel, her yıl 6 Ocak’ta kutlanıyor. Nedeni ise Jülyen takviminin kullanılması.

Bu takvim, Batı dünyasında yaklaşık 1600 yıl boyunca kullanıldı. Ancak Britanya’nın büyük bölümü 1752’de Gregoryen takvimine geçerken, Foula sakinleri eski takvimi kullanmayı sürdürdü. 1900 yılındaki artık yıl düzenlemesinin ardından Foula’da Noel ve yeni yıl, Britanya’nın geri kalanına göre 12 gün gecikmeli kutlanmaya başladı.

Noel
