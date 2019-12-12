Mynet Trend

Bu adam tüm dünyanın dilinde!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | Son Güncelleme

New York’ta yaşayan ve kendisine pankart taşıyan adam diyen bu arkadaş herkesin içinden geçen ama bir türlü söylemediği şeyleri protesto ediyor.

Bu adam tüm dünyanın dilinde!

Eğer düşüncelerinizin veya fikirlerinizi tek başına dünya için hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyorsanız, Seth yanlış olduğunuzu söylemek için burada. New York’ta yaşayan ve kendisine “Pankart Taşıyan Adam” (Dude with Sign) ismini veren Seth açtığı Instagram hesabında aklınıza gelebilecek en garip, acayip ve rastgele şeyleri protesto ediyor. 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Seth sesini ve söylemek istediği garip şeyleri pek çok insana duyurmayı başarıyor. İşte Seth’in protestolarından bazılarını...

1. Uçak iner inmez ayağa kalkmayı bırakın.

1

2. Hikayenizde konserin tamamını paylaşmaktan vazgeçin

2

3. Spotify’da ne dinlediğiniz kimsenin umurunda değil

3

4. Bir kase marula 15 dolar istemek yasa dışı olmalı

4

5. Paketlere daha fazla cips koyun

5

6. Evet büyükanne, hala bekarım

6

7. Daha fazla yayın akış hizmeti istemiyoruz ltf

7

8. “Çok da umurumda” demenin hiçbir anlamı yok

8

9. İş yerlerinde de kar tatili olmalı

9

10. Evet Netflix, hala izliyorum

10

11. Grup fotoğraflarını Tinder profil resmi olarak kullanmaktan vazgeçin

11

12. Bana, özel hesaplardan caps, komik resim, vs. yollamayı bırakın

12

13. Cadılar Bayramı ve Şükran Günü ÖNCE gelir

13

14. Şirket e-postalarında sadece ilgili kişiye cevap yaz, “Reply All” yapma

14

15. Neden sürekli Merkür Retrosu varmış gibi hissediyorum?

15

16. İsimleri doğru yazmak bu kadar zor olmamalı

16

17. Seinfeld, Friends’ten çok çok daha iyi

17

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı
Bebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardıBebeği kafa üstü düşmekten son anda kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
protesto eylem sosyal medya instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Banka hesabını görünce hayatının şokunu yaşadı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Garson bebek sandalyesine çarptı ortalık karıştı!

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Şans eseri oradaydı… Kibar Feyzo filminde rol aldı

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

Kadın kalbinden vuruldu, zanlının parmağı koptu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

22 yıl önce çalınan tablo 'duvar'dan çıktı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Onları görünce durup tek tek saydı

Onları görünce durup tek tek saydı

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Trende rezalet! Sarhoş kadın, erkek yolcuların yanına gidip...

Okuyucu Yorumları 14 yorum
kardeş bi de şunu paylaşırmısın ALLAH RIZASI ICIN "T.C HUKUMETI VATANDASIN CEBINDEN ELINE CEK.. URETIME GEC.. VATANDASIN SIRTINDAN GECINEREK NEREYE KADAR SARAYLARDA SALTANAT SURECEKSIN..?"
@8477 KARTON ADAMDAN MEDET UMMAYI KES...ÇOK ZOR DEĞİL SİZDE YAPABİLİRSİNİZ...yazsın bence
Türkiye'de (namı diğer tayyibistan vilayeti) yemez. Anında terör örgütü kurmak ve yönetmekten içeri alınırsınız.
Çok fazla bilgisayara bakmış eleman beyin yanmış
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalışanlar dikkat! Bu tuvaletlerde 5 dk'dan fazla oturamayacaksınız

Bu tuvaletlerde 5 dakikadan fazla oturamayacaksınız!

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Dövdükleri İsveçli gencin üzerine idrarlarını yaptılar

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

Bir sakız 5700 yıllık genetik şifreyi ortaya çıkardı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

5 kişiyi öldüren katil iyi tutumdan serbest kaldı!

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Seçim gecesi yapay zeka 700 haber yazdı

Bu nasıl ölüm? Genç kıza kamyonet lastiği çarptı

Bu nasıl ölüm? Genç kıza kamyonet lastiği çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.