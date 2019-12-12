Bu adam tüm dünyanın dilinde!

Eğer düşüncelerinizin veya fikirlerinizi tek başına dünya için hiçbir anlam ifade etmediğini düşünüyorsanız, Seth yanlış olduğunuzu söylemek için burada. New York’ta yaşayan ve kendisine “Pankart Taşıyan Adam” (Dude with Sign) ismini veren Seth açtığı Instagram hesabında aklınıza gelebilecek en garip, acayip ve rastgele şeyleri protesto ediyor. 1 milyona yaklaşan takipçi sayısıyla Seth sesini ve söylemek istediği garip şeyleri pek çok insana duyurmayı başarıyor. İşte Seth’in protestolarından bazılarını...

1. Uçak iner inmez ayağa kalkmayı bırakın.

2. Hikayenizde konserin tamamını paylaşmaktan vazgeçin

3. Spotify’da ne dinlediğiniz kimsenin umurunda değil

4. Bir kase marula 15 dolar istemek yasa dışı olmalı

5. Paketlere daha fazla cips koyun

6. Evet büyükanne, hala bekarım

7. Daha fazla yayın akış hizmeti istemiyoruz ltf

8. “Çok da umurumda” demenin hiçbir anlamı yok

9. İş yerlerinde de kar tatili olmalı

10. Evet Netflix, hala izliyorum

11. Grup fotoğraflarını Tinder profil resmi olarak kullanmaktan vazgeçin

12. Bana, özel hesaplardan caps, komik resim, vs. yollamayı bırakın

13. Cadılar Bayramı ve Şükran Günü ÖNCE gelir

14. Şirket e-postalarında sadece ilgili kişiye cevap yaz, “Reply All” yapma

15. Neden sürekli Merkür Retrosu varmış gibi hissediyorum?

16. İsimleri doğru yazmak bu kadar zor olmamalı

17. Seinfeld, Friends’ten çok çok daha iyi





