Bu akşam hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Aralık Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı bilgisi...

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 14 Aralık Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisinin yeni bölümü yerine 'RTÜK yayın durdurma' kararı uygulanacak.
TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI:
00:20 Bir Gece Masalı
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
11:00 Bir Gece Masalı
14:00 Pi'nin Yaşamı
16:20 Holding
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Çığlık 5
22:20 Holding
KANAL D YAYIN AKIŞI:
00:15 İnci Taneleri
02:30 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Uzak Şehir
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
NOW TV YAYIN AKIŞI:
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Memet Özer ile Mutfakta
12.30 Kamera Arkası
13.15 Kızıl Goncalar
16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
23.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...
02.45 Her Yerde Sen
05.15 Kefaret
06.00 Senden Daha Güzel
STAR TV YAYIN AKIŞI:
07:00 İki Aile
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
12:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema
15:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Baba Ocağı
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Çöller Kasırgası
10:45 Komançi İstasyonu
12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Gazete Magazin
02:45 Sinema
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Siyah Kalp
02:00 Bahar
04:15 Kızılcık Şerbeti
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