Bu akşam hangi diziler var? Yalan, Yabani yeni bölüm yayınlanacak mı? 14 Aralık Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı bilgisi...

Bu akşam hangi diziler var, cumartesi akşamları hangi diziler yayınlanıyor gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bu akşam gişe rekorları kıran filmler ve reyting rekortmeni diziler yine televizyon ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. İşte 14 Aralık Cuma ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV güncel yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da Yalan dizisi yeni bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkacak.

Now Tv ekranlarında ise Yabani dizisinin yeni bölümü yerine 'RTÜK yayın durdurma' kararı uygulanacak.

TRT1 ekranlarında ise saat 20:00'da Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI:

00:20 Bir Gece Masalı

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

11:00 Bir Gece Masalı

14:00 Pi'nin Yaşamı

16:20 Holding

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Çığlık 5

22:20 Holding

KANAL D YAYIN AKIŞI:

00:15 İnci Taneleri

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

07:00 Afili Aşk

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Yalan

NOW TV YAYIN AKIŞI:

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Memet Özer ile Mutfakta

12.30 Kamera Arkası

13.15 Kızıl Goncalar

16.00 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

23.15 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.45 Her Yerde Sen

05.15 Kefaret

06.00 Senden Daha Güzel

STAR TV YAYIN AKIŞI:

07:00 İki Aile

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

12:30 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

15:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Baba Ocağı

05:00 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Çöller Kasırgası

10:45 Komançi İstasyonu

12:15 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Gazete Magazin

02:45 Sinema

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Kızılcık Şerbeti

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Siyah Kalp

02:00 Bahar

04:15 Kızılcık Şerbeti