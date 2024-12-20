Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Aralık Cuma günü TV yayın akışı...

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.
Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.
Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yine yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Yerli Dizi-Tekrar
03:00 Aldatmak
05:50 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Annem Ankara
02:30 Zalim İstanbul
04:15 Taş Kağıt Makas
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Sandık Kokusu
02:45 Siyah Kalp
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Erkenci Kuş
03:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
05:00 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
23:45 Orta Sayfa
01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
04:00 Ruhun Duymaz
06:00 Senden Daha Güzel
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