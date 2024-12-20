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  4. Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Aralık Cuma günü TV yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Aralık Cuma günü TV yayın akışı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
20.12.2024 09:46
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20 Aralık Cuma akşamı televizyonda hangi dizi, film ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine reyting rekorları kıran diziler izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. RTÜK tarafından durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. İşte 20 Aralık Cuma güncel TV yayın akışı...

Bu akşam hangi diziler yayınlanacak? Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm var mı? 20 Aralık Cuma günü TV yayın akışı...

Cuma akşamları hangi dizilerin yayınlanacağı, dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu akşam televizyon ekranlarında yine reyting rekorları kıran diziler yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Peki, Arka Sokaklar, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

miltyoner

Bu akşam Atv ekranlarında tam 20:00'da Oktay Kaynarca'nın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışması yayınlanacak.

yalı çapkını

Star Tv'de ise başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

kızılcık

Show Tv'de ise reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti saat 20:00'da yeni bölümüyle ekranda olacak.

arka sokaklar

Kanal D'de ise Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü yine yayınlanacak.

ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Yerli Dizi-Tekrar

03:00 Aldatmak

05:50 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Annem Ankara

02:30 Zalim İstanbul

04:15 Taş Kağıt Makas

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Sandık Kokusu

02:45 Siyah Kalp

04:45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Yalı Çapkını

00:30 Erkenci Kuş

03:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

05:00 Söz

NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

22:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

23:45 Orta Sayfa

01:15 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

04:00 Ruhun Duymaz

06:00 Senden Daha Güzel

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