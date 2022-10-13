Bu akşam Türk futbolu için çok kritik! Her şey bu 4 maça bağlı...

Türkiye'de tüm gözler bu akşam oynanacak karşılaşmalara çevrildi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz, bu gece galibiyet alarak ülke puanına katkı yapmanın peşinde.
UEFA sıralamasında 18. sırada bulunan Türkiye, Hırvatistan'ı geride bırakmıştı. Danimarka ve Ukrayna'yı gözüne kestiren temsilcilerimizin bu akşam alacağı her puan altın değerinde. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le 1-1 berabere kalarak Ukrayna'nın ülke puanına sürpriz bir katkıda bulundu. Bu akşam ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Rennes ile karşılaşacak. Alınan sonuçlara göre Türkiye, Ukrayna'yı geçebilir.
Türkiye'nin bir diğer rakibi ise Danimarka... Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord deplasmanında olacak. Silkeborg IF ise UEFA Konferans Ligi'nde Steaua Bükreş'e konuk olacak. Bu akşam alınacak skorlara göre, Türkiye'nin Ukrayna'dan sonra Danimarka'yı da geçme ihtimali söz konusu.
UEFA sıralamasında 18. konumda bulunan Türkiye'nin tek amacı 15. sıraya yerleşebilmek. UEFA organizasyonlarında yeniden beş takımla mücadele edebilmek için ilk 15’e girmemiz şart.
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