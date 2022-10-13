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Bu akşam Türk futbolu için çok kritik! Her şey bu 4 maça bağlı...

13.10.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor; UEFA Konferans Ligi'nde de Sivasspor ve Başakşehir bu akşam galibiyet arayacak. Ülke puanı açısından büyük önemi sahip bu gecede gözler gelecek puanlara çevrildi. Temsilcilerimizin 4'te 4 yapması halinde Türkiye'nin UEFA'daki sıralaması değişebilir.

Bu akşam Türk futbolu için çok kritik! Her şey bu 4 maça bağlı...

Türkiye'de tüm gözler bu akşam oynanacak karşılaşmalara çevrildi. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz, bu gece galibiyet alarak ülke puanına katkı yapmanın peşinde.

TARİHİ FIRSAT ELİMİZE GEÇTİ

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UEFA sıralamasında 18. sırada bulunan Türkiye, Hırvatistan'ı geride bırakmıştı. Danimarka ve Ukrayna'yı gözüne kestiren temsilcilerimizin bu akşam alacağı her puan altın değerinde. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le 1-1 berabere kalarak Ukrayna'nın ülke puanına sürpriz bir katkıda bulundu. Bu akşam ise Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Dinamo Kiev, Rennes ile karşılaşacak. Alınan sonuçlara göre Türkiye, Ukrayna'yı geçebilir.

DANİMARKA DA KRİTİK...

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Türkiye'nin bir diğer rakibi ise Danimarka... Midtjylland, UEFA Avrupa Ligi'nde Feyenoord deplasmanında olacak. Silkeborg IF ise UEFA Konferans Ligi'nde Steaua Bükreş'e konuk olacak. Bu akşam alınacak skorlara göre, Türkiye'nin Ukrayna'dan sonra Danimarka'yı da geçme ihtimali söz konusu.

TÜM MAÇLARI KAZANIRSAK AVRUPA'DA 5 TAKIM FIRSATI

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UEFA sıralamasında 18. konumda bulunan Türkiye'nin tek amacı 15. sıraya yerleşebilmek. UEFA organizasyonlarında yeniden beş takımla mücadele edebilmek için ilk 15’e girmemiz şart.


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