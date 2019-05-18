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Bu anne kimsenin aklına gelmeyen şeyi buldu! Saç kurutma makinesiyle…

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YAŞAM  | 18.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Şişirilmesi saatler alan eşyaları birkaç dakikada şişirmenin yöntemini bulan bir anne, hilesini sosyal medyadan paylaşınca görenler gözlerine inanamadı! İşte evinizdeki eşyalarla yapabileceğiniz o sıra dışı ipucu

Bu anne kimsenin aklına gelmeyen şeyi buldu! Saç kurutma makinesiyle…

Yaz tatilinizin keyfini çıkarırken, tam denize girme hayalini kurduğunuzda bir anda sizden deniz yatağının şişirilmesi istendi mi? Ya da tam yatmaya hazırlanırken misafirlerin de yatıya kalacağını öğrendiğinizde, evinizdeki şişme yatağı nasıl makineden hızlı şişirebileceğinizi düşündünüz mü? Eğer tüm bu sorulara cevabınız “Evet” ise şimdi öğreneceğiniz hile hayatınızı değiştirecek.

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İskoçya’da yaşayan anne Claire Wilcockson Facebook’taki bir gruba kendi bulduğu inanılmaz bir hileyi paylaştı. Zeki kadın , büyük şişirme havuzunu sadece otuz saniyede, sadece plastik bir şişenin üst kısmını saç kurutma makinesine bağlayarak nasıl şişirdiğini açıkladı.

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Claire, serin bir ortamda yapılması gerektiğini ekleyerek, pahalı bir pompa almak zorunda kalmadan Kendin Yap yönteminin nasıl çalıştığını açıkladı.

Bir kola şişesinin içine yerleştirilmiş saç kurutma makinesinin resmini paylaşan Claire, şişirilmiş havuzunun bir kopyasını da fotoğraflara ekleyerek, havuzu nasıl saniyesinde şişirdiğini gözler önüne serdi. Claire yöntemini şöyle anlatıyor:
“Bir plastik şişenin üstünü kesin ve saç kurutma makinenizin ağzına geçirin. Sonra şişirmek istediğiniz şeyin deliğine yerleştirin, eşyanın 30 saniyeden daha kısa sürede şiştiğini göreceksiniz.”

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