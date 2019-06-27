Mynet Trend

Bu arabalar 2019 yılında üretimden kalkacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 27.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Son dönemde ülkemizdeki otomobil satışları hatırı sayılır oranda azaldı. Sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu düşüşün iki temel nedeni bulunuyor. Birincisi yükselen döviz kurları, ikincisi ise hızlı bir şekilde artan faiz oranları. Dolayısıyla bu iki unsur sıfır otomobil alım oranını hayli azaltmış durumda.

Bu arabalar 2019 yılında üretimden kalkacak

Fakat global pazara baktığımızda tamamen farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Pek çok üretici, global pazardaki satış sayısını arttırmış durumda. Satış grafiği beklenilen düzeyde olmayan modellerin ise fişi çekiliyor.

MODELLER AÇIKLANDI

Şimdiden bazı üreticiler önümüzdeki dönemde üretim bandından kaldırılacak olan modelleri açıkladı. Bu modeller arasında ülkemizde hayli rağbet gören bazı otomobiller de yer alıyor.

Elbette bu modellerin üretim bandından kalkması, bir daha bu modellerin hiç üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Örneğin Volkswagen Bettle modelini senelerdir üretmiyordu. Modern bir tasarımla tekrardan kullanıcıların beğenisine sunulan bu model, 2019 itibariyle bir kez daha üretim bandından kaldırılacak.

Peki önümüzdeki dönemde üretimden kalkan otomobiller hangileri? Bu yazımızda üretimden kalkan otomobiller listesini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri
hazırladığımız bu liste ile başbaşa bırakalım.

Alfa Romeo MiTo

Alfa-Romeo-MiTo

Ford C-Max

Ford-C-Max

Ford Grand C-Max

Ford-Grand-C-Max

Opel Adam

Opel-Adam

Opel Cascada

Opel-Cascada

Opel Karl

Opel-Karl

Toyota Avensis

Toyota-Avensis

Volkswagen Beetle

Volkswagen-Beetle

En ucuz dizel otomobiller için tıklayın

1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi1 milyon 200 bin liralık kenevir yetiştirdi, ’içiciyim’ dedi
Gözler Ford'un yeni Crossover'ındaGözler Ford'un yeni Crossover'ında
Yeni Passat! Bu özelliğe sahip ilk model...Yeni Passat! Bu özelliğe sahip ilk model...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alfa Romeo MiTo Ford C-Max Ford Grand C-Max Opel Adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Erdoğan onayladı! O yerler devlet tarafından alınacak

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Şoke oldu: Gidin başkasını yakalayın ya, zaten işsizim

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji: Bazı illerde kuvvetli yağış bekleniyor

Sosyal medyayı sallayan kare

Sosyal medyayı sallayan kare

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ford'un yeni Crossover'ı Puma yollara çıkıyor! İşte yeni Ford Puma'nın fiyatı ve özellikleri

Gözler Ford'un yeni Crossover'ında

Volkswagen Passat yenilendi! Yeni Passat'ın özellikleri ve Tükiye'deki satış tarihi

Yeni Passat! Bu özelliğe sahip ilk model...

Peugeot'nun yeni SUV modeli! İşte Peugeot 2008'in fiyatı özellikleri

Fiyatı ve özellikleri belli oldu!

2019 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

İşte 2019'un en ucuz sıfır otomobilleri!

Yeni Renault Kadjar'ın fiyatı ve özellikleri

Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu!

Mercedes A-Serisi Sedan Türkiye'de! Mercedes A-180 Sedan fiyatı ve özellikleri

Beklenen haber! Türkiye'de yollara çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.