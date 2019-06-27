Bu arabalar 2019 yılında üretimden kalkacak

Fakat global pazara baktığımızda tamamen farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Pek çok üretici, global pazardaki satış sayısını arttırmış durumda. Satış grafiği beklenilen düzeyde olmayan modellerin ise fişi çekiliyor.
MODELLER AÇIKLANDI
Şimdiden bazı üreticiler önümüzdeki dönemde üretim bandından kaldırılacak olan modelleri açıkladı. Bu modeller arasında ülkemizde hayli rağbet gören bazı otomobiller de yer alıyor.
Elbette bu modellerin üretim bandından kalkması, bir daha bu modellerin hiç üretilmeyeceği anlamına gelmiyor. Örneğin Volkswagen Bettle modelini senelerdir üretmiyordu. Modern bir tasarımla tekrardan kullanıcıların beğenisine sunulan bu model, 2019 itibariyle bir kez daha üretim bandından kaldırılacak.
Peki önümüzdeki dönemde üretimden kalkan otomobiller hangileri? Bu yazımızda üretimden kalkan otomobiller listesini sizlerle paylaşacağız. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri
hazırladığımız bu liste ile başbaşa bırakalım.
Alfa Romeo MiTo
Ford C-Max
Ford Grand C-Max
Opel Adam
Opel Cascada
Opel Karl
Toyota Avensis
Volkswagen Beetle
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