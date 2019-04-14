Mynet Trend

Bu araçtan sağ çıktılar! Hurdaya döndü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 14.04.2019 20:52 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki toprak yığınlarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bu araçtan sağ çıktılar! Hurdaya döndü

Alınan bilgilere göre, D.C. (55) yönetimindeki 02 FL 780 plakalı otomobiliyle Kayseri yolu üzerinde seyir halinde iken Onikişubat ilçesi Beşbağlar Mahallesi Bozoğlan mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan toprak bende çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki 3 kişi sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan kişilerin yardımına diğer sürücüler yetişti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

aah

Kazada sürücü D.C ile birlikte otomobilde bulunan K.C (62) , D.C (53) ve R.C (19) yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

ft

PARTNER Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu... Bir bir itiraf etti! 2 yıl boyunca öz torununu...
Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlarAkılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar
Bugün: Antalya! Doldu, taştıBugün: Antalya! Doldu, taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan derbi eleştirilerine yanıt!

Ekrem İmamoğlu'ndan derbi eleştirilerine yanıt!

WhatsApp, Facebook ve Instagram'a ne oldu?

WhatsApp, Facebook ve Instagram'a ne oldu?

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

Balkanlar üzerinden geliyor! Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Ünlü spiker Erhan Ertürk'ün skandal anları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Nusret imzayı attı! 'Benim için hayal olan...'

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Belediye otobüsünde iğrenç hareket! Şoför kapıları kilitledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Akılalmaz olay! 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze soymuşlar

Bugün: Antalya! Doldu, taştı

Bugün: Antalya! Doldu, taştı

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Turistler akın etti, adım atacak yer kalmadı! Oteller tamamen doldu

Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kur yükselişini bahane etti'

Ev hayali kuruyordu, parasından oldu! 'Kuru bahane etti'

Gören şaşıp kalıyor! Bu kafede çekirdeği yere atmak serbest

Gören şaşıp kalıyor! Bu kafede çekirdeği yere atmak serbest

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

Taksim Meydanı'nda iki grup birbirine girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.