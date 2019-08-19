Bu araştırma muhtemelen bazı müzikseverleri üzecek

Oxford Brookes Üniversitesi’ndeki araştırmacıların Hırvatistan’da yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 462 kişi dinlediği müzik zevklerine göre sıralandı. Bu sıralamada bazıları geri planda kalırken bazıları da zeka olarak daha ön sıralarda yerini aldı.

Ünlü Savanna-IQ hipoteziyle de örtüşen çalışma, Savanna-IQ hipotezinde de belirtildiği üzere zeka ile müzik arasında herhangi bir bağlantı bulabilmek için öncelikli olarak çalınan müziğin kaç enstrümana sahip olduğuna bakmak gerekiyor. Eğer çoklu enstrümanlar varsa, zeka faktörü daha yüksek olacaktır.

Çoklu enstrüman yardımı ile ortaya çıkan şarkıları dinleyenlerle, sadece ses odaklı olarak şarkıları dinleyenler arasında önemli bir zeka farkı keşfedildi. Çoklu enstrüman kullanan kişilerin sadece ses dinleyenlere göre büyük oranda daha zeki olduğu görüldü. Ayrıca rap müzik dinleyenlerin ise zeka seviyesi bakımından, biraz daha arka planda kaldığı da elde edilen sonuçlar arasındaydı.

Peki sizler bu araştırma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle de rap müzik dinleyenlerin zeka seviyesi bakımından geri planda kaldığını gösterilmesi sizce gerçekleri yansıtıyor mu?

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