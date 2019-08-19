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Bu araştırma sizi şoke edecek! İç çamaşırlarına sadakatle bağlılar

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.08.2019 10:37 | Son Güncelleme

Yapılan bir anket, iç çamaşırlarını değiştirme konusunda insanların davranışlarıyla ilgili bazı şaşırtıcı gerçekleri ortaya koydu.

Bu araştırma sizi şoke edecek! İç çamaşırlarına sadakatle bağlılar

Son zamanlarda, endişe verici sayıda insanın çamaşırlarını doğru yıkamadığı keşfedildi. Ve şimdi ise yapılan bir araştırma daha da kötü olarak her gün temiz bir iç çamaşır giymeyen pek çok insan olduğunu ortaya koydu. İç çamaşırı üreticisi Tommy John'un yeni araştırmasına göre, ABD'deki insanların yaklaşık yarısı (yüzde 45) günlük iç çamaşırlarını değiştirmiyor ve yüzde 13'ü aynı iç çamaşırını bir hafta boyunca giyiyor.

ERKEKLER KADINLARA GÖRE DAHA FECİ DURUMDA

Erkeklerin bu konuda çok kötü olduğu tespit edildi. 1000 Amerikalı'nın katıldığı ankette aynı iç çamaşırını yedi buçuk gün boyunca giyen erkeklerin sayısının kadınların iki buçuk katı olduğu ortaya kondu.

İÇ ÇAMAŞIRLARINA GÜÇLÜ BİR SADAKAT DUYGUSU BESLİYORLAR

Araştırma aynı zamanda insanların iç çamaşırları için güçlü bir sadakat duygusu hissettiğini, katılımcıların yüzde 46'sının bir veya daha fazla aynı iç çamaşırına sahip olduğunu kabul ettiğini de açığa çıkardı.

ALTI AYDA BİR YENİSİNİ ALMAK GEREKİYOR

Yüzde 38 kadarı da en çok sevdikleri iç çamaşırlarını uzun zamandır kullandığını, ne zaman aldıklarını hatırlayamadıklarını söyledi. Ancak bu davranış, müşterilere eski iç çamaşırlarını atmalarını ve altı ayda bir yeni iç çamaşırı almaları için tavsiyelerde bulunan uzmanların tavsiyelerine resmen zıt düşmektedir. Bunun nedeni, iç çamaşırın uzun vadede kötü enfeksiyonlara yol açabilecek bakteri toplamasıdır. Öyleyse, eğer bir yıldan fazla bir süredir evinizde bulunduğunuz iç çamaşırları giyiyorsanız, muhtemelen mağazalara bakıp kendinizi yenilerle tedavi etmenin zamanı gelmiştir.

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