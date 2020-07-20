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Bu ay yenileniyor! PUBG'nin yeni güncellemesi oyuncuları şaşırttı...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Dünya genelinde milyonlarca oyuncusu bulunan ve battle royale oyunu denince akla ilk gelen oyun olan PUBG yeni güncellemesini duyurdu. 8.1 güncellemesiyle birlikte oyuna Sanhok haritasındaki önemli değişikliklerle birlikte birçok yeni özellik eklendi. İşte PUBG 8.1 güncellemesi ve gelecek olan yenilikler!

Bu ay yenileniyor! PUBG'nin yeni güncellemesi oyuncuları şaşırttı...

Battle royale oyunlarının öncüsü ve dünya üzerinde en çok oyuncuya ulaşma başarısını göstermiş olan PUBG, 70 milyonun üzerinde satışa ulaştı. PUBG Corporation bu başarısını kutlamak için kullanıcılarına 8.1 güncellemesini sunuyor. Gelecek olan güncelleme ile birlikte Sanhok haritasındaki her bir yapı yeniden tasarlandı. Haritanın popüler konumları (Boot Camp, Taş Ocağı, Pai Nan, Khao) tasarımsal ve sanatsal boyutta yenilendi. PUBG Sezon 8 ile gelecek yeniliklere PC’den 22 Temmuz’da, diğer platformlardan ise (PlayStation4, Xbox One ve Stadia) 30 Temmuz’da erişilebilecek.

GÜNCELLEME İLE PUBG'YE GELECEK YENİLİKLER

Ganimet kamyonu

Ganimet kamyonu oyuncuların oyunda sürekli aktif olmasını sağlayan, riskli de olsa oyun keyfini oldukça arttıran bir yenilik. Bu kamyonlar adanın etrafında yer alan birkaç garajda otomatik olarak ortaya çıkıyor ve yollarda seyrediyor. Oyuncuları kendisine saldırtmak için cezbeden bu kamyonlar hasar yediklerinde yola çeşitli ganimetler düşürüyor. Avantajlı olduğu kadar biraz da riskli bir av gibi görünüyor. Çok zor yok edilen bu araçlar ortadan kaldırıldığında oyuncular büyük bir ganimeti ele geçirmiş oluyor. Maç başında haritanın tamamında dört kamyon ortaya çıkıyor. Bir kamyon yok olduğunda otomatik olarak yeni bir tanesi beliriyor. Bir maçta en fazla sekiz kamyon ortaya çıkabiliyor.

Benzin bidonu geliştirmeleri

Yeni güncelleme ile beraber benzin bidonları yeni bir silah olarak kullanılabiliyor. Benzin bidonuna sahip oyuncu direkt olarak düşmana fırlatıp patlayıcı olarak kullanabiliyor ya da yollara dökerek rakiplerine ateşli bir tuzak kurabiliyor. Benzin bidonu bir kez kullanıldıktan sonra tekrar kullanmak için yeni bir tane bulunması gerekiyor.

Ganimet silahları

Ganimet kamyonunu yok edince değerli ve özel ekipmanların düşeceğinden bahsettik. Bu ekipmanlar içerisinde kişiselleştirilmiş silahlar da yer alıyor. Oyuncular PUBG’de ilk defa özgün kaplamalı silahlar ve önceden donatılmış hazır eklentili silahları kullanabiliyor.

Yeni dereceli mod

8.1 güncellemesi ile beraber PUBG dereceli modda iyileştirmeler bizleri bekliyor. Yeni güncelleme ile beraber Vikendi haritası için de dereceli mod aktif oluyor. Ayrıca dereceli modda kırmızı alan özelliği kalkıyor. Ayrıca dereceli moda gelen iyileştirme ile beraber takım bazlı derecelendirme de mümkün oluyor.

Survivor Pass

Yeni sezonda Survivor Pass geri ödemesi, oyunculara Sanhok haritasında oynarken yüze yakın yeni kaplama sunuyor. Özel görevleri tamamlayarak eşsiz silah kaplamalarına ve yüz boyalarına sahip olunabiliyor. Ayrıca iyileştirmeyle beraber oyunu oynarken kazanılan XP’ler arttırılıyor. Sadece her gün oyunu oynayarak otomatik olarak 7200 XP kazanılabiliyor.

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