Bu ay yenileniyor! PUBG'nin yeni güncellemesi oyuncuları şaşırttı...

Battle royale oyunlarının öncüsü ve dünya üzerinde en çok oyuncuya ulaşma başarısını göstermiş olan PUBG, 70 milyonun üzerinde satışa ulaştı. PUBG Corporation bu başarısını kutlamak için kullanıcılarına 8.1 güncellemesini sunuyor. Gelecek olan güncelleme ile birlikte Sanhok haritasındaki her bir yapı yeniden tasarlandı. Haritanın popüler konumları (Boot Camp, Taş Ocağı, Pai Nan, Khao) tasarımsal ve sanatsal boyutta yenilendi. PUBG Sezon 8 ile gelecek yeniliklere PC’den 22 Temmuz’da, diğer platformlardan ise (PlayStation4, Xbox One ve Stadia) 30 Temmuz’da erişilebilecek.

GÜNCELLEME İLE PUBG'YE GELECEK YENİLİKLER

Ganimet kamyonu

Ganimet kamyonu oyuncuların oyunda sürekli aktif olmasını sağlayan, riskli de olsa oyun keyfini oldukça arttıran bir yenilik. Bu kamyonlar adanın etrafında yer alan birkaç garajda otomatik olarak ortaya çıkıyor ve yollarda seyrediyor. Oyuncuları kendisine saldırtmak için cezbeden bu kamyonlar hasar yediklerinde yola çeşitli ganimetler düşürüyor. Avantajlı olduğu kadar biraz da riskli bir av gibi görünüyor. Çok zor yok edilen bu araçlar ortadan kaldırıldığında oyuncular büyük bir ganimeti ele geçirmiş oluyor. Maç başında haritanın tamamında dört kamyon ortaya çıkıyor. Bir kamyon yok olduğunda otomatik olarak yeni bir tanesi beliriyor. Bir maçta en fazla sekiz kamyon ortaya çıkabiliyor.