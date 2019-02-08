Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

37 yaşındaki Casey Gemmell'in hayatını değiştirmek için yalnızca bir fotoğraf yetti! Oğlunun doğum günü patisinde çekinmiş ve arkadaşı bu fotoğrafı Casey'e mesaj atınca olanlar oldu. Kendi görüntüsüyle bu fotoğrafta yüzleşen Casey, artık ne yapması gerektiğini biliyordu.

Avustralya'da yaşayan Casey, gördüğü fotoğrafın "korkunç" olduğunu söylüyor. İlk başta fotoğrafın açısının kötü olduğunu düşünse de aslında bir iki fotoğrafa bakarak sorunun tamamen beslenmesinde olduğunu anladığını belirtiyor.

158 kiloya çıkan Casey, bu dönemde oğlunun bezini değiştirmekte bile zorlandığını söylüyor. Eğilip, kalkmak onun için işkence gibi. Sosyal hayatıda kilolarla birlikte bir hayli kısıtlanmış.

Kilo vermeye karar veren güzel anne, hayatına günlük egzersizleri kattı. En önemlisi de yedikçe kendisine zarar veren 4 yiyeceği çıkardı: Peynir, makarna, ekmek ve şekerli içecekler! Yeni bir beslenme modeli benimseyen Casey, günlük olarak kalori saymayı da ihmal etmedi.

İlk aşamada zorlandığını söyleyen Casey, kilolarının eridiğini görünce ve yeni fotoğraflar çekindikçe kendisinden ilham almaya devam etti.

Sadece 4 yiyecekten vazgeçtikten ve hayatına sporu dahil ettikten 5 yıl sonra 89 kiloya düştü. 5 yılın sonunda 69 kilo verdi. Şimdilerde çok çok daha rahat hareket edebiliyor, kendi ayakkabısını bağlayabiliyor ve uçakta ek bir emniyet kemeri istemiyor!



