Bu azimli anne 4 yiyeceği hayatından çıkardı ve tam 69 kilo verdi

37 yaşındaki Casey Gemmell'in hayatını değiştirmek için yalnızca bir fotoğraf yetti! Oğlunun doğum günü patisinde çekinmiş ve arkadaşı bu fotoğrafı Casey'e mesaj atınca olanlar oldu. Kendi görüntüsüyle bu fotoğrafta yüzleşen Casey, artık ne yapması gerektiğini biliyordu.
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Losing weight is easier when you decide you CAN do it and realise it won't happen overnight... #transformationtuesday #weightlossjourney #transformation #beforeandafter #weightloss #weightlossmotivation #weightlossmission #loseweight #loseweightfeelgreat #thickthighssavelives #running #redhair #fattofab #gym #gymaddict #gymjunkie #weights #muscles #sexy #fabulous #confidence #natural #nosurgery #looseskin #inspiration #bootyfordays #healthy #exercise
Avustralya'da yaşayan Casey, gördüğü fotoğrafın "korkunç" olduğunu söylüyor. İlk başta fotoğrafın açısının kötü olduğunu düşünse de aslında bir iki fotoğrafa bakarak sorunun tamamen beslenmesinde olduğunu anladığını belirtiyor.
158 kiloya çıkan Casey, bu dönemde oğlunun bezini değiştirmekte bile zorlandığını söylüyor. Eğilip, kalkmak onun için işkence gibi. Sosyal hayatıda kilolarla birlikte bir hayli kısıtlanmış.
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???? Transformation Tuesday ???? at the moment I'm not allowed to work out due to fixing up my bursitis even though I snuck in a 4K beach brisk walk yesterday lol... I've come so far and sometimes I need to remind myself just how far.. I still some days look in the mirror and see the me on the left... But no I'm over 170 pounds smaller than her!!!! Bring on my skin surgery!!!!! #myweightlossstory #myweightlossjourney #obesetobeast #workinprogress #hourglass #thickthighssavelives #loseweightfeelgreat #beautybeyondsize #bodypositive #loveyourself #5krunner #healthy #gym #girlswholift #curvygirls #curvesaresexy #musclebuilding #bootybuilding #inspiration #motivation #cleaneating #badass #skinsurgery #looseskin #almostthere #15kilostogo #natural #nosurgery
Kilo vermeye karar veren güzel anne, hayatına günlük egzersizleri kattı. En önemlisi de yedikçe kendisine zarar veren 4 yiyeceği çıkardı: Peynir, makarna, ekmek ve şekerli içecekler! Yeni bir beslenme modeli benimseyen Casey, günlük olarak kalori saymayı da ihmal etmedi.
İlk aşamada zorlandığını söyleyen Casey, kilolarının eridiğini görünce ve yeni fotoğraflar çekindikçe kendisinden ilham almaya devam etti.
Sadece 4 yiyecekten vazgeçtikten ve hayatına sporu dahil ettikten 5 yıl sonra 89 kiloya düştü. 5 yılın sonunda 69 kilo verdi. Şimdilerde çok çok daha rahat hareket edebiliyor, kendi ayakkabısını bağlayabiliyor ve uçakta ek bir emniyet kemeri istemiyor!
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There is a 2yr and 18 kilo difference in these two photos - personally I can't tell but what I can tell is the shorts in left pic are size 20 cut off jeans and right pic is size 14 cut off jeans.. where I thought I'd made little changes in the last 2 years, is maybe not the case. This year I'm going to focus hard on this dam thighs!!! #weightloss #weightlossjourney #weightlosstransformation #loseweight #exercise #gym #gymlife #cardio #weights #resistance #thickthighssavelives #booty #looseskinproblems #looseskin #healthy #diet #nosurgery #muscle
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